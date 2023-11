Premiérově otevřeným Muzeem hasičské techniky se může od pátku 20. října pochlubit vesnička se 164 obyvateli uprostřed Chřibů – Stupava. Obec jej vybudovala hned vedle Kulturního domu, v němž se nachází expozice s názvem Po stopách Chřibských sklářů.

Muzeum hasičské techniky Stupava | Video: Pavel Bohun

Muzeum hasičské techniky vzniklo rekonstrukcí hospodářské budovy za 550 tisíc korun z obecní kasy.

„Původně byl objekt k dispozici místní škole, později tam fungovala mandlovna. V další části budovy bychom chtěli zbudovat obecní muzeum, aby měli lidé věděli, jak se žilo na Stupavě kdysi,“ řekl Deníku starosta Stupavy Zdeněk Havlíček.

„Nejstarším kouskem v našem novém muzeu je funkční koňská hasičská stříkačka od výrobce Smékala z roku 1903. Ta byla nasazená k požárům mnohokrát a hasila dokonce i velký požár na Buchlově ve 30. letech minulého století,“ uvedl starosta.

Dalším větším exponátem ve Stupavě je funkční Avie s přívěsným vozíkem a motorovou stříkačkou, která místním hasičům sloužila mnoho let. K vidění tam mají také pračku na hadice nebo staré hasičské helmy až z období 1. republiky včetně jedné z časů Rakouska-Uherska.

„Rádi bychom do muzea pořídili ještě hasicí stříkačku Tatra 805. Jedna velmi zachovalá je k mání v Rakovníku, tak se tam na ni chceme jet se starostou podívat. No a pokud by její koupi schválilo zastupitelstvo, auto by mohlo být naše,“ prozradil stupavský zastupitel Zdeněk Basista.

Slavnostního otevření muzea, které bude otevřeno vždy po telefonické domluvě, se v pátek účastnila téměř stovka lidí, včetně členů SDH Stupava i členů sousedního SDH Staré Hutě ve slavnostních uniformách. A není divu, otevření Muzea hasičské techniky se uskutečnilo v rámci 120. výročí založení SDH Stupava.