Studenti z brodské školy rozvíjí se seniory drobnou motoriku

„Když jsem okolo procházela, nejednou jsem se zastavila s některým ze seniorů, říkali mi, že se nudí nebo jsou dokonce sami,“ vzpomíná studentka druhého ročníku Střední školy – Centrum odborné přípravy technické (COPt) Uherský Brod Vanessa Wojnarová.

Studenti začali pravidelně docházet do Domova s pečovatelskou službou.Foto: Deník / Malušová Blanka

Je jednou ze strůjkyní projektu, v rámci nějž ona a její spolužáci chodí za klienty Domova s pečovatelskou službou Uherský Brod. Míří tam i na svátek svatého Valentýna a já s nimi.

Přišlo jich osm, převážně kluci, protože COPt je především chlapecká škola.

„Nadnesla jsem to na jedné třídnické hodině a překvapilo mě, jak kladně to kluci přijali,“ přiznává třídní učitelka druháků a zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku Střední školy COPt Uherský Brod Hana Kubišová.

Dnes se se seniory zaměřují na drobnou motoriku a společně vyrábí záložky do knih, zápichy do květináčů v podobě tulipánů, kytičkové dekorace na stěnu do bytu.

„Klienti domova nás čekali už před devátou hodinou. Vždy si chtějí všechno vyzkoušet, jsou velice aktivní. Zapojují se například i do diskuse se studenty,“ chválí přítomné Hana Kubišová.

Doplňuje ji studentka Vanessa, která s nápadem za kantorkou přišla.

„Říkala jsem si, že by jim to přišlo vhod. Mám z toho dobrý pocit sama pro sebe, že můžu někomu pomáhat a dělat mu radost, a také z toho, že jsou lidé spokojení,“ vyznává se druhačka.

Jejich návštěvy jsou skutečným zpestřením, což potvrzuje například Anna Čaníková, která je v domově třetím rokem.

„Je to velmi dobrý nápad. Jsem ráda, že si můžeme něco vyrobit. Je to přínosné a zajímavé,“ hodnotí druhou návštěvu studentů seniorka.

Zúčastnila se i té úplně první, která se uskutečnila před Vánocemi.

Tehdy studenti přinesli do domova drobné dárky v podobě knížek, křížovek a sudoku.

„Vybrali jsme tyto věci, protože víme, že podporují myšlení. Kreativní dílny, které se konají dnes asi tři hodiny, zase pomáhají s jemnou motorikou,“ vysvětluje zástupkyně ředitele.

Studenti mají naplánovanou i další návštěvu. Ta by se měla uskutečnit 22. března a zaměří se tam na velikonoční dekorace, jako jsou kraslice, velikonoční přáníčka nebo zápichy.