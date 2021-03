Od pondělka je opět některým studentům nařízena pracovní povinnost. Vláda tak reaguje na nezlepšující se situaci ohledně pandemie koronaviru. Ve Zlínském kraji sice začínají týdenní jarní prázdniny, na pracovní povinnosti studentů to ale nemá vliv.

V případě Střední zdravotnické školy Kroměříž (SZŠKM) by se pracovní povinnost mohla vztahovat na jednu třídu čtvrtého, tedy maturitního ročníku a dvě třídy třetího ročníku.

„Ze strany nemocnice zatím žádný požadavek nepřišel. V tuto chvíli je to hodně čerstvé. Nevím, jaká bude vůbec potřebnost žáků,“ řekla o víkendu ředitelka SZŠKM Ludmila Hanáková s tím, že případnou diskusi s ředitelkou Kroměřížské nemocnice Lenkou Mergenthalovou vyvolá během pondělí.

Ředitelka Lenka Mergenthalová zatím nechtěla být v této záležitosti více konkrétní. „O této pomoci uvažujeme zejména pro účely očkování a testování,“ prozradila Deníku.

Škola na vedlejší koleji

Pro některé studentky SZŠKM se však nic nemění. V nemocnici pomáhají po celou dobu. Zvládají jak školu, tak práci v nemocnicích. Ačkoliv ještě nemají dokončenou ani střední školu, cítí, že je jejich pomoci třeba.

Jednou z nich je Petra Veselá. Ta v nemocnici vypomáhá hned od začátku pandemie v loňském roce. „Mění se pouze to, že budu moci pomáhat častěji i v rámci výuky,“ říká.

Na práci na covid oddělení si již zvykla, i když přiznává, že ze začátku to bylo těžké.

„Začala jsem na covidovém oddělení pracovat v říjnu. Byl to šok. Najednou jsem byla v realitě a bylo to psychicky náročné,“ vzpomíná Petra Veselá.

Podržel ji kolektiv, který jí vyšel maximálně vstříc ohledně školy.

„Dávali mi směny po škole nebo o víkendu. Stalo se i to, že jsem šla pomáhat místo školy, protože jsem věděla, že v tu chvíli mě potřebují,“ přiznává.

Teď už je ve fázi, kdy dokáže skloubit školu i brigádu. „Učím se, když mám školu, a o víkendu nebo po škole chodím pomáhat.

Práce studentek si velmi cení vrchní sestra jednoho z covidových oddělení Kroměřížské nemocnice Alena Brančíková.

„Přišly si to opravdu odmakat. Ty, které to zvládly, mohou rovnou složit maturitu. Jsou připravené na život ve zdravotnictví,“ myslí si Brančíková.

Praktická maturita musí proběhnout

Jak bude vypadat konečná podoba letošní maturity ještě není známo. Jak Petra Veselá, tak její spolužačka Adéla Sedlářová však mají jasno.

„Praktická zkouška je pro nás důležitá a ta by se měla uskutečnit v normálním režimu,“ je přesvědčena Adéla Sedlářová.

„Nikdo nechce být ošetřován sestrou, která neumí například ani aplikovat injekci,“ doplňuje Petra Veselá.

Náhled na ústní část se však už u obou děvčat mírně rozchází.

„Učit se na ústní maturity teď opravdu nebude čas. Momentálně chodím do nemocnice na brigádu a už to mi bere čas,“ říká Adéla Sedlářová.

„Uvítali bychom úřednickou maturitu, protože poměrně velkou část školy jsme zameškali. Všichni jsme doufali, že nám odpustí alespoň didaktické testy,“ doplňuje Veselá, která chce i nadále pracovat na oddělení a připravovat se na zkoušky na vysokou školu.

„Bojím se maturity, ale věřím, že to všichni zvládneme. Hlavně my, co chodíme do nemocnice, máme obrovskou výhodu máme další praxi z nemocničního prostředí,“ myslí si Petra Veselá.

Očkování pro všechny?

Ředitelka SZŠKM Ludmila Hanáková by přivítala, kdyby byla jejím studentům, respektive studentkám, nabídnuta možnost očkování proti onemocnění covid-19.

„Myslím, že by to mělo fungovat na úplně stejné bázi jako u zaměstnanců nemocnice. Není v mých silách to ovlivnit, ale očekávala bych, že jim to ze strany zdravotního zařízení, kde by pracovní povinnost měli plnit, bude nabídnuto,“ míní ředitelka Hanáková.

„Požadavky, kde by byla jaká pomoc v nemocnicích nejvíce platná, si vyhodnotí podle aktuální provozní situace jednotlivé nemocnice, ať už se týká případné pomoci mediků, studentů zdravotnických škol nebo zdravotníků, kteří působí mimo nemocnice. Pokud jde o očkování, ke všem, kteří pracují v nemocnicích, bychom měli přistupovat stejně,“ uvedla pro Deník náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.