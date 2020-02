Proto jí nečiní žádnou potíž srovnávání toho, po jakých jídlech i proč poptávka mezi omladinou mizí a naopak, které pochutiny jsou u současné mládeže v kurzu a studenti by se po nich mohli doslova utlouct.

„Každý den máme v nabídce dvě varianty. Jednu takzvaně zdravější a druhou jakoby méně zdravější. Včera to byly kuřecí prsíčka po indicku a vedle toho smažený květák. A do čeho myslíte, že studenti šli? No většina z nich jistěže do květáku,“ vytahuje Anna Káčerová s úsměvem první příklad.

Poukazuje tak na to, že přestože vaří tamní kuchyně pro studenty, kteří dokážou rozlišovat, stejně se i u nich odvíjí výběr jídla od toho na co mají zrovna chuť.

„Zájem dnes není například o jídla založená na zelí, kterých bylo v minulosti v nabídce domácností celá řada. Když zařadím do jídelníčku zelí dnes, můžete si být jisti, že většina strávníků si raději dá to druhé jídlo z nabídky,“ poznamenává Anna Káčerová k typu pokrmů, jenž si mezi školáky evidentně vytáhl Černého Petra.

Co je naopak na špičce žebříku obědové oblíbenosti studentů, to je podle ní pizza.

„V den, kdy ji máme k obědu, naráz přibude až padesát strávníků. A je to tím, že jsou na ni z domu naučeni. O víkendu jim rodiče koupí pizzu k obědu a je navařeno. Maminka připravila oběd bez práce a doma jsou navíc všichni spokojeni,“ vysvětluje dlouholetá vedoucí stravování na uherskohradišťské SUPŠ jednoduchou kalkulaci.

Bez dlouhého přemýšlení také vyjmenovává ta nejoblíbenější studentská jídla.

„Pizza, hamburger, tortilla, smažený sýr nebo smažený řízek a koblihy, bavoráky, dukátové buchty, či kynuté knedlíky. Dnes vyhrávají fast foodové pokrmy a stoupá poptávka po těch moučných,“ tvrdí Anna Káčerová. A na kolik přijde studenta SUPŠ oběd ve školní jídelně?

„Za stravenku u nás zaplatí třicet korun, což je cena za potraviny na talíři. Veškeré ostatní náklady na to jídlo uhradí škola,“ dodává.