Dva srdcaři, originální nápad a snaha pomoci Zoo Zlín, která se ocitla ve složité finanční situaci. Tak se ve zkratce zrodila kampaň Pomáháme pohybem aneb Strava nejen pro puštíka, do které se zapojilo přes sedm stovek nadšenců.

Díky neotřelému nápadu se podařilo vybrat 42 tisíc korun. Ty ve čtvrtek od zástupců Obchodní akademie Zlín (OA Zlín) převezme ve formě šeku vedoucí marketignu Zoo Zlín Romana Bujáčková.

Vzdušnou čarou do Indonésie

Za projektem stojí Radka Stuchlíková a Zdeněk Lukovics, učitelé z OA Zlín. Jejich cíl byl jasný. Pohybem pomoci zvířatům v zoo v době, kdy zahradám chybějí peníze.

Hlavní partner slíbil dát peníze za nachozené kilometry.

Původní meta zněla 11 tisíc kilometrů za měsíc březen, což je vzdušnou čarou vzdálenost z České republiky do Indonésie, odkud pochází maskot akce puštík.

Organizátoři věděli, že je to reálné, ale netušili, za jak dlouho cíle dosáhnou. Povedlo se to za pouhých dvanáct dní. Do akce se zapojili chodci z řad studentů, zaměstnanců školy i široké veřejnosti, a to dokonce i ze vzdálených kontinentů. Původně plánovanou trasu se podařilo nakonec zvládnout skoro čtyřikrát.

Jdeme krmit

„Puštík je výzva. Pomáháme dobré věci, ale také sami sobě. Některé to namotivovalo a vyhnalo z gauče trochu se hýbat,“ hodnotí studenti OA Zlín Lucie Dreslerová a Patrik Svoboda.

Své poznatky sdílí také Nadšenci, tedy skupina přátel školy.

„Když doma zahlásím ‘jdeme krmit‘, všichni ví, že balíme batoh a vyrážíme na blízké i vzdálenější trasy,“ popisuje Jana Škývarová.

„Vzhledem k opatřením nebylo možné podnikat veliké výlety, ale něco málo jsem stihla i se svými fenkami kolie. Nebály jsme se počasí, deště ani bláta,“ dodává Veronika Jínková.

„Spolu s manželem a dvěma dětmi jsme už nachodili 159 kilometrů. Děti měly k procházkám větší motivaci. Věděly, že podpoří zvířátka v naší oblíbené zoo,“ hlásí Jana Cenková.

11 tisíc kilometrů za 12 dní

Na začátku byla myšlenka učitelů Radky Stuchlíkové a Zdeňka Lukovicse.

„Jako tělocvikáři jsme chtěli rozhýbat mládež na naší škole. Kolega Zdeněk přišel s tím, spojit akci se zvířaty. Já jsem zase byla pro, aby nápad nezůstal jen na naší škole,“ vypráví Radka Stuchlíková.

Výjimečný prý byl zpočátku právě Zdeněk Lukovics se svými 138 kilometry za týden. Pak ho ale předčil Petr Chytil, který se stal se 181 kilometry rekordmanem,“ vypočítává tělocvikářka.

Běhají až v Brazílii

Do akce se zapojili milovníci pohybu napříč generacemi i kraji.

„Máme účastníky z Karlových Varů nebo Libereckého kraje. Díky šíření kampaně vrcholovými sportovci se přidali lidé z Itálie, Turecka, Norska a dokonce z Brazílie. Ambasadory jsou naši bývalí studenti, lyžařka Klára Křížová a fotbalista Jakub Jugas, který se zařadil také mezi sponzory,“ pokračuje Stuchlíková.

„Jsem rád, že si na mě škola vzpomněla a oslovila mě. Rád jsem se připojil k výzvě, abychom společně pomohli zlínské zoo, a abychom se i v této době hýbali,“ komentoval český fotbalový obránce a reprezentant Jakub Jugas.

„Obchodka se ke mně vždycky chovala slušně a vstřícně. Když jsem studoval, umožnila mi věnovat se zároveň profesionálnímu sportu. Proto jsem to bral jako příjemnou povinnost. Akce tohoto typu se vždycky uplatní a hlavně mají smysl,“ dodal vrcholový sportovec.

Co kilometr, to koruna

Původně slíbil hlavní partner jedenáct tisíc korun, pokud účastníci dosáhnou prvotní mety. Pak se připojily další dvě firmy. Nakonec tak zlínská zoo převezme šek v hodnotě 42 tisíc korun.

Šek pro puštíka předají zástupci školy v zoologické zahradě ve čtvrtek, symbolicky na Mezinárodní den ptactva.

„Je mi jasné, že pro zvířata to bude jen na pár večeří, ale důležitá je i ta myšlenka pohybu.

Zoologická s námi ráda do projektu šla. Je to první krok k dlouhodobé spolupráci. Navážeme v dubnu druhým kolem pro střední školy zlínského kraje i s přesahem do dalších krajů,“ láká Radka Stuchlíková.

Výzva pro partnery

Druhé kolo bude i výzvou pro firmy a partnery, kteří mohou zoo podpořit nejen na přímo, ale právě přes pohybovou kampaň.

Počin ocenila mluvčí Zoo Zlín Romana Bujáčková.

„Rozjeli to neuvěřitelným způsobem. Byla to první akce, která rozpoutala jiné. Už mi volají další a další školy. Ale obchodka byla první, která nás s tímto skvělým nápadem oslovila. Tolik studentů, co teď chodí pro naše zvířata, je nadějným příslibem pro budoucnost a navazující spolupráci,“ uvedla.

Start a cíl kampaně: 1. 3. – 31.3. 2021

Počet zapojených (k 29.3.): 721 lidí

Ušlá vzdálenost (k 29.3.): 29 437 km

ANKETA

Naděje – studenti školy

Veronika Čevelová

Puštík mé procházky udělal pravidelné, překonala jsem samu sebe a už si ani nedokážu představit den bez pohybu. Děkuji Všem za úžasný projekt.

Lucie Dreslerová

Puštík je veliká výzva, pomáháme nejen dobré věci, ale také sami sobě, překonáváme limity a mnohdy možná i sami sebe.

Patrik Svoboda (vítěz v celkové kilometráži mezi Nadějemi v minulém týdnu s 94,5 km)

Zapojil jsem se, protože rád pomáhám zvířatům. Hraju florbal za klub Zlín Lions, v této době máme individuální tréninky. Stačilo zapnout aplikaci Strava a běhat podle plánu. Je to motivace abych plnil svůj tréninkový plán, a ještě běhal něco navíc.

Nadšenci – přátelé školy

Jakub Jugas, fotbalový reprezentant

Rád jsem se k výzvě připojil. Protože k mojí profesi pohyb patří, nebylo to nic nového. Smyslem akce je pomáhat a hýbat se, ať už jakýmkoliv způsobem.

Jana Cenková

Věříme, že budeme mít příležitost se v budoucnu opět zapojit do podobné akce a těšit se na další dny strávené pohybem, který má smysl nejen pro naše zdraví a psychickou pohodu, ale také zajistí finance ZOO Zlín v této nelehké době."

Veronika Jínková

Běhám prakticky každý den a v téhle době se občas motivace hledá špatně, když není na co trénovat. Takže motivace obrovská vyběhnout a zároveň pomáhat!

Jana Škývarová, bývalá studentka, zaměstnankyně OA Zlín

K Obchodní akademii mám stejně blízko jako k Zoo Zlín, kde trávíme spoustu dní v roce s celou rodinou. Kéž všem vydrží touha trávit čas venku i po dosažení cíle. Po ukončení výzvy se čerstvý vzduch a společné zážitky mohou stát naší stravou. Směle do toho!