Třiadvacetiletý student práv z Uherského Hradiště Václav Kallus se v sobotu 19. září stal 100 tisícím dárcem, který se zapsal do Českého národního registru dárců dřeně. Stalo se tak ve Starém Městě při celorepublikové akci Čechy, Morava a Slezsko – vstupuje celé Česko, kterou registr oslavuje Světový den dárců kostní dřeně.

Student Václav Kallus z Uherského Hradiště se stal 100 000 zapsaným do Českého národního registru dárců dřeně. Akce se uskutečnila ve Starém Městě. | Foto: Klára Conková

„Vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně mi zkrátka dávalo smysl. Vím, že šance být vybrán a skutečně darovat je mizivá. O to víc si ale myslím, že je potřeba, aby se nás zapsalo co nejvíc, ať mají lékaři z čeho vybírat. Navíc, jak mi říkali u náboru, každý zapsaný dává naději,“ vysvětluje svoje rozhodnutí mladý dobrovolník, který se ve svém volném čase věnuje tenisu a basketbalu. O akci se dozvěděl z Facebooku.