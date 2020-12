„Majestátní vrba, jejíž semínko bylo zasazeno loňského 30. května, narostla za necelých 19 měsíců do úctyhodných proporcí. Její hmotnost je téměř čtyři tuny, výška sedm metrů a průměr koruny 7,5 metru. Na větve bylo použito neskutečných 1300 metrů řetězu,“ vyjmenovává technická data Martina Juřenová ze staroměstského KOVOZOO.

Autory díla jsou umělečtí kováři Vojtěch Sousedík a Jakub Vaňhara z Atelieru Sousedík, kteří s KOVOZOO spolupracují již řadu let.

„Pan Janeček, zakladatel a tvůrce KOVOZOO, nás oslovil, zda bychom se do něčeho takového nepustili. Když řekl, jak velký by ten strom měl být, myslel jsem, že jde o šílenost. Ale o to víc mě to provokovalo. To byla prostě výzva, která se neodmítá! Však proč se držet při zemi, když můžeme růst k nebi,“ klade si otázku Vojtěch Sousedík. Poznamená, že od dob Ikarových již poznatky o přírodě značně pokročily, takže se blízkosti slunce obávat nemusíme.

„A jak jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, v KOVOZOO se sny realizují tak rychle, že na nějaké obavy prostě čas nezbývá,“ usmívá se Vojtěch Sousedík.

Stejně jako ostatní exponáty v poněkud netradiční staroměstském ZOO, je tam Strom života vyroben ze železa, které mají v kovošrotu, jak se říká „přímo u nosu“.

„Strom vyrůstá ze země, po které chodíme, a která nás živí. Ze země, která nám dává vše co máme, pochází také použitý materiál. Jen byl lidskou dovedností v žáru ohně přetvořen do ušlechtilé podoby. Využili jsme jak nové železo, tak především i kovový šrot. To je tak trochu jiný druh recyklace – použití dílů, které se ocitly na šrotišti, ale jejich příběh neskončil v hutích, nýbrž pokračuje v KOVOZOO,“ vysvětluje její ředitel firmy Bronislav Janeček.

Vojtěch Sousedík přirovnává Strom života k lidské bytosti.

„Kmen je vyroben ze slzičkového plechu, který připomíná strukturu kůry. Kolem kmene se vine spirála, znázorňující šroubovici DNA. Tato je vytvořena z ozubených kol a dalších podobných komponentů, které mají symbolizovat precizní propojení a fungování všech tělesných procesů. Prostě dokonalost lidského těla, kde záleží na každičkém detailu a částečce,“ vysvětluje Vojtěch Sousedík.

Strom života bude také „Stromem přání“. Na jeho větve mohou návštěvníci areálu věšet zámky coby listy stromu a zanechat tak svou stopu, kousek svého já, pevně přimknutého ke Stromu života. „Naše kovová vrba je pro nás symbolem lásky, rozvoje a zrození nového života a tím, jak na ní budou přibývat listy, bude ožívat, kvést, rozvíjet se, stejně jako KOVOZOO,“ tvrdí Martina Juřenová.