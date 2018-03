Stříkačka za sedm a půl milionu korun poslouží hasičům z Vlčnova

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Ostatní úředníci39 000 Kč

Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) Vedoucí odboru financování a účetnictví. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 39000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 tok s možností prodloužení, VŠ vzdělání ekon. směru, min. 5 let praxe v oboru, komplexní znalost účetnictví, českých účetních standartů, daňové problematiky a příslušných zákonů, velmi dobrá znalost práce na PC včetně MS Office (Excel, Word), organ. schopnosti, komun. a prezen. dovednosti, zodpovědnost, samostatnost, preciznost a odolnost vůči stresu, pečlivost, schopnost empatie, spolehlivost a flexibilita, aktivní přístup k řešení úkolů, zájem o vzdělávání se v oboru, ŘP "B", příjemné prac. prostředí, přátelský kolektiv, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, možnost příspěvku na penzijní připojištění, nástup dle dohody. Přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis, vč. informace o dosavadní praxi, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohot výběr. řízení ve smyslu zák. č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Přihlášku zasílejte do 20.3.2018 e-mailem nebo poštou na adresu: Uherskohradišťská nemocnice a.s., Odbor řízení lidksých zdrojů, Ing. Adéla Valičková, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště. Obálku označit "Výběrové řízení - FIN".. Pracoviště: Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně, č.p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6. Informace: Adéla Valičková, +420 572 529 320.