„Vracel jsem se tím vlakem z Otrokovic do Zlína a on začal v Malenovicích brzdit a houkat. Už z toho bylo jasné, že se něco děje. Ale náraz to nebyl velký, napadlo mě, že to nebylo auto na kolejích,“ popisuje událost.

Pracovník drah cestujícím nejprve řekl, že mají zůstat ve voze. „Nabídl jsem, že jestli potřebují pomoc, že jsem ze zdravky,“ vypráví mladík.

Jeho nabídka zůstala nevyužitá a po chvíli dostali lidé pokyn, aby vystoupili z vlaku a šli na autobus. „Řekli, že to je nehoda s úmrtím a otevřeli nám dveře na druhé straně, abychom to neviděli,“ popisuje.