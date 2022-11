Na střechu fabriky nechalo instalovat solární panely, aby energií ze slunce napájely elektrickou tavicí pec, kterou do sklárny přivezou od výrobce ze severní Itálie ve druhém listopadovém týdnu.

„Letos platíme za plyn až šestkrát víc než tomu bylo před zdražením. Jeho ceny máme garantovány do roku 2025. Za elektřinu oproti nedávné minulosti platíme pětkrát víc. Výrobky nám to v průběhu letošního roku zdražilo asi o 35 procent. Zaměstnance jsme ale kvůli tomu propouštět nemuseli. Máme jich pořád necelou stovku,“ prozradil Deníku ředitel Sklárny Květná Marek Mikláš.

Nakonec se rozhodli investovat do obnovitelné energie a pořídili solární elektrárnu, která podle ředitele sklárny dosáhne za slunečného dne výkonu až 100 kilowatů.

„Střechu fabriky jsme osázeli fotovoltaickými panely. Elektrické přebytky budeme ukládat do vysokokapacitních baterií, které jsme pořídili také. Za několik dnů nám z Itálie přivezou zbrusu novou elektrickou pec, která pojede právě na elektřinu z těch našich solárů,“ uvedl Marek Mikláš.

Investice do tohoto obnovitelného zdroje by podle majitele sklárny Lubora Cervy byla výhodná nejspíš vždycky a za každých okolností.

„Fotovoltaika přišla zhruba na osm milionů korun, ale při současných cenách všeho, se dá očekávat že návratnost bude poměrně svižná. Možná už během jednoho roku. Pícka samotná přijde na další tři a půl milionu korun a ty solární panely by pohon pícky měly utáhnout zhruba ze 70 procent, takže počítáme se 30 procenty z elektrické sítě. V přeneseném slova smyslu pak půjde o sklovinu tavenou přímo sluncem,“ poznamenal Lubor Cerva.

Ostatně v tomto ohledu má jasno a na nastálou situaci nahlíží realisticky.

„Buďto se jako výrobci přizpůsobíme tak, že budeme stroje pohánět alternativními zdroji, anebo prostě zahyneme,“ krčí rameny.

Marek Mikláš oceňuje, že pokud by se stalo, že by na konci zimy zastavili dodávky plynu do sklárny kvůli jeho nedostatku na trhu, budou mít ve fotovoltaice náhradní zdroj.

„Mohli bychom tak vyrábět sice jen z části, ale i nadále bychom zaměstnávali alespoň polovinu našich lidí,“ tvrdí ředitel sklárny. Ta dnes zaměstnává nejen skláře místní, ale i ty ze Slovenska a také tři z Ukrajiny.

„Dva z nich však museli narukovat do války, bránit svoji zem. Zůstal jen jeden. Ten má tři děti a s tolika ratolestmi do války nemusí,“ vysvětluje Marek Mikláš.

A kam výrobky Sklárny Květná aktuální putují? Struktura jejich odběratelů se sice lehce pozměnila, ale podle Lubora Cervy i nadále platí, že nejsilnější odbytiště je pro ně pořád v Evropě, ačkoliv překvapivě hodně, se sklo z Květné prodává na domácím trhu, prostřednictvím e-shopu.

„Otevřely se nám ale i zajímavé možnosti v Asii, kdy jsme úspěšně navázali spolupráci s Jižní Koreou a především se Singapurem, kde máme svého exkluzivního zástupce,“ popisuje majitel sklárny.

Podcenit podle něj nelze ani pozvolný nárůst americké klientely. Jsou to prý sice obchodníci, kteří si sklo nechávají ve Květné vyrábět pod svým logem, ale nárůst poptávky je překvapivý.

„Jak je to evropské, z fabriky v centrální části Evropy, tak je to pro Američany poměrně atraktivní,“ vysvětluje Lubor Cerva.

Sklárna Květná, jedna z posledních, v tuzemsku fungujících skláren, expeduje do světa převážně nápojové sklo.

„V tom jsme v Evropě unikátní, protože takových výrobců je dnes už jen hrstka. Takže na tom vlastně stavíme i tu naši budoucnost,“ řekl Lubor Cerva závěrem.

Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Jan z Liechtenštejna. V polovině 19. století ji koupil Emanuel Zahn. Továrník nechal vybudovat další pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla zdobeného broušením, hranováním a rytím a později i dalšími dekoračními technikami včetně malování a zlacení. Sklárna vyráběla i za druhé světové války, po které byla znárodněna a převzal ji stát. V roce 1990 se stala sklárna součástí státního podniku Crystalex Nový Bor, který však v roce 2002 provoz uzavřel. Následně ho koupila společnost Moravské sklárny Květná, v níž měli hlavní podíl odboráři. Po půlroční odstávce obnovila s polovinou zaměstnanců provoz a hledala investora. V roce 2004 ji koupila firma Synex a v lednu 2011 nynější majitel Lubor Cerva, který sklárnu v Květné v roce 2013 sloučil s Crystalite Bohemia. Předloni v říjnu se sklárna znovu osamostatnila pod hlavičkou společnosti Cerva Bohemia. V době největšího rozkvětu sklárna v Květné zaměstnávala 550 lidí. Po propuštění 53 lidí v roce 2018 měla 107 zaměstnanců. Po propouštěcí vlně na začátku roku 2020 jich v továrně zůstalo 75. Nyní jich tam pracuje 95.