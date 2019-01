UHERSKÉ HRADIŠTĚ– Aktivita zlodějů kol se s příchodem jarních měsíců v Uherském Hradišti zvyšuje nebývalou měrou. Na tuto skutečnost upozorňují zástupci městské policie v Uherském Hradišti.

Strážníci městské policie v Uherském Hradišti mají registr tisícovky kol. | Foto: Oleg Kapinus

„Nárůst krádeží je zapříčiněn tím, že lidé po zimě začínají znovu jezdit na bicyklech. Většího výskytu kol v ulicích pak zloději využívají ke svým spádům,“ upozornil Vlastimil Pauřík, zástupce velitele uherskohradišťské městské policie. Podle jeho zkušeností se zloději zaměřují především na novější kola.

Se zloději má negativní zkušenost i sedmapadesátiletý Jiří Vystrčil z Uherského Hradiště. „Mně odcizili horské kolo, které jsem měl jen několik málo dnů. Udělal jsem chybu, že jsem na něm vyjel do města a sedl si chvíli za kamarády do hospody. Když jsem asi po hodině přišel ke stojanu s koly, našel jsem jen poškozený zámek s ocelovým lankem. Někdo ho přeštípl kleštěmi a odjel. Dodnes se kolo nenašlo,“ podělil se o svou zkušenost Vystrčil.

Strážníci podotýkají, že nebezpečí odcizení kola lze výrazně eliminovat. „Kromě opatření bicyklu kvalitním zámkem je vhodné nechat si kolo zaevidovat do speciálního registru, který městská policie provozuje již několik let. Své kolo do něj doposud zaregistrovalo zhruba jeden tisíc občanů. Naše zkušenosti jasně vypovídají o tom, že kolům, které nesou nálepku registru, se lapkové vyhýbají. V případě odcizení zaevidovaného kola je naděje na jeho nalezení mnohonásobně vyšší než u neevidovaných bicyklů,“ připomněl Jaroslav Ježo, velitel strážníků.

Vydatným pomocníkem při odhalování krádeží kol se v posledních letech stal i městský kamerový systém. „Před nedávnem nám například pomohl zabránit konání muže, který se chystal odcizit kolo před prodejnou Hradišťanka na Masarykově náměstí. A podobné případy, kdy kamery splní funkci bedlivého strážce, nejsou výjimkou,“ pochválil elektronická čidla Ježo.