Největší sraz strašidel na Moravě. Kovozoo zaplní bubáci, zombíci i krampusáci

Strašidelné pole, Zloba – královna černé magie, Strašidelná porodnice, Squid game, perníková chaloupka, Peklo čertů krampusáků, katakomby, alchymistická laboratoř s Golemem, Saracéni, škola kouzel. To a ještě mnohem více bude čekat o první listopadové sobotě na děti, jejich rodiče a prarodiče, kteří zamíří do areálu REC Group neboli do Recyklačního ekologického centra, kde se zpracovávají různé druhy odpadů.

Festival strašidel a hororu v Kovozoo ve Starém Městě | Foto: Deník/Zdeněk Skalička