Strašidelný koktejl v Kovozoo byl říznutý adrenalinem

Jak asi návštěvníci výstavy retro panenek a hraček ve společenském sále Panského dvoru v Kunovicích zareagují na moji návštěvu, když už je to několik desetiletí, co jsem dětským střevíčkům odrostl? Tuhle otázku si kladu při vstupu do starobylého sálu Panského dvoru s novou tváří, kde retro exponáty, což je označení pro něco minulého, pro cokoliv zpět v čase hraje hlavní roli.