Sklárna Květná v roce 2021 | Foto: Deník / Jan Karásek

Výroba ručního skla ve Sklárně Květná na Uherskobrodsku končí. V důsledku extrémně navyšovaných cen energií v uplynulých letech tam k poslednímu lednu příštího roku přijde o práci více než osm desítek lidí převážně ze Strání.

Deníku to dnes řekl majitel sklárny Lubor Cerva. Ten však doufá, že by se mu v následujících měsících mohlo podařit transformovat výrobu skla ve Květné do speciální automatické linky. To se však podle jeho slov týká nejdříve roku 2025.

Připravujeme podrobnosti