„Dneska sů ty naše hody, a aby na nich nebylo nepohody, došli jsme vás pane starosto požádat o právo hodové,“ nechal se po tříhodinovém maratonu obchůzky po vesnici s hodovou chasou, slyšet před radnicí starší stárek Marek Stojaspal.

„Tož přemýšlál jsem, ale když tak dlůho hody nebyly, nemožu řéct né. Kdyby chtěl někdo zábavu anebo hody pokazit, možete ho od muziky vyhodit,“ povolil starosta hodování za velikého halasu krojovaných.

Po boku Marka Stojaspala šla starší stárka Karolína Zelinková, mladšího stárka Marka Stojaspala pak doprovázela mladší stárka Eliška Straková.

Stárkovskou zajímavostí na letošních hodech v Dolním Němčí bylo to, že starší a mladší stárek jsou bratranci, i to, že mladší stárka je z Ostrožské Nové Vsi, a pak také to, že oba stárci i obě stárky jsou vysokoškolskými studenty.

Součástí obchůzky krojované chasy byla i letos zastávka u fary pro požehnání od místního kněze Petra Hofírka. Večer se pak v sále Kulturního domu konala hodová zábava s dechovou hudbou Dolněmčanka a cimbálovou muzikou Rubáš a hodová diskotéka v Devil Music Baru.

O prvomájové neděli pak bylo v Dolním Němčí v plánu dopoledne pokračovat hodovou mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba a odpoledne vystoupením dětí z MŠ, žáků ZUŠ a dětského národopisného krůžku Dolněmčánek u restaurace Rozkvět.