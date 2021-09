Tato dobročinná činnost, založená Češkou žijící v Norsku paní Bělou Gran Jensen, pomáhá nejen přispívat na projekty u nás i v zahraničí, které to potřebují, ale ukazuje také dětem pomocí rukodělných prací, že žít v blahobytu a v bezpečí není samozřejmostí.

„Na začátku devadesátých let přišel do školy dopis, ve kterém nás paní Běla oslovila s prosbou, jestli bychom nemohli nakreslit vánoční přáníčka. Tak to všechno začalo. Stali jsme se jednou z prvních základních škol v zemi, co se k projektu přihlásila,“ vzpomíná Kovaříková, která hnutí Stonožky ve škole organizuje již více než třicet let a je jednou z jeho koordinátorek.

Počátečním nápadem tedy bylo vlastnoruční vyrábění přání, jejichž prodej a následný výtěžek putoval na speciální přístroje do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Líbilo se mi to především z důvodu, že jsme mohli ještě více smysluplně využít výtvarnou výchovu, kterou na škole vyučuji, a naučit děti pomáhat a myslet i na ostatní,“ říká Kovaříková.

„Nejkrásnější jsou pro mě chvíle, když tvoříme a zapojují se nejen děti, ale s nápady přichází i jejich rodiče.“ Zároveň dodává, že nadšení pro Stonožku u dětí podle ní hodně ovlivňuje právě podpora v rodině a šíření povědomí o tom, jak hnutí pomáhá a co pro ostatní v nouzi dělá.

„Vždy, než se začne pracovat na výrobcích pro určitou sbírku, dětem učitelky vysvětlují, na jakou konkrétní věc výtěžek půjde, tím pádem si pak tu pomoc žáci i lépe uvědomují,“ vysvětluje vyučující prakšické školy.

Na jarmarcích a jiných akcích se pak kromě přáníček prodávají například ručně malované baňky a ozdoby, perníčky nebo třeba svícny.

„Především jsem velice ráda, že jsme našli pochopení u obou obcí, Pašovic i Prakšic, které nám pravidelně přispívají finančními prostředky, ze kterých se nakupuje materiál pro výrobky. Je to pro nás velikou pomocí,“ říká Kovaříková.

Postupem času se škola zapojovala do více aktivit spojených se Stonožkou a za svoji oddanost a nápady si v roce 2007 vysloužila označení koordinátora hnutí pro oblast Moravy.

„Účastníme se výtvarných soutěží a dalších akcí hnutí, uspořádali jsme výstavy grafických prací dětí, velmi úspěšná byla sbírka padesátníků na modernizaci sanitek v Afganistánu či vybírání použitých autolékárniček, které se také posílaly tam, kde bylo třeba,“ popisuje Kovaříková.

Stonožka totiž již přes 21 let spolupracuje s Českou armádou a snaží se mimo jiné i pomáhat dětem ve válečných zónách.

Nejde však jen o jednostrannou spolupráci bez ocenění. Vybrané učitele, žáky a další spolupracovníky zve každoročně hnutí v čele s prezidentkou Bělou Jensen za odměnu na mši do chrámu sv. Víta v Praze, kterou slouží kardinál Dominik Duka.

Sama Běla Jensen byla příjemně překvapena, že pandemie koronaviru hnutí nijak nezasáhla, ani negativně neovlivnila její chod. Pomoci se tedy neustále dostává všude, kde je potřeba.

„I přes nesnadnou situaci, která v zemi panovala a stále panuje, jsme si mohli dovolit pořídit do Fakultní nemocnice v Plzni speciální rehabilitační lůžko pro cvičení takzvané Vojtovy metody na pomoc dětem s mozkovou obrnou,“ popisuje Jensen jednu z mnoha aktivit, na které se hnutí podílí.

Na podzim letošního roku také Stonožka například plánuje pořídit interaktivní tabuli do dětského sirotčince v Plzni.