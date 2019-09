Rozsáhlé opravy především interiérového vybavení historické budovy vyšly město na částku přesahující šedesát milionů korun.

Díky nim si žáci nově mohou užít poklidné výuky bez výpadků elektrické energie, prasklého vodovodu či zastaralých hygienických zařízení. Za posledních sedm let už překročily investice do školy stomilionovou hranici.

„Rozvody i odpady v budově byly ve stavu, že se havárie očekávaly každým dnem. Dny, kdy jsme museli školu vytírat od zatečeného odpadu jsou už snad za námi,“ pochvaloval si ukončení oprav ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba.

Ty byly rozděleny do několika etap. Úplně první práce začaly v roce 2012 na školním hřišti a následně fasádě budovy či jejím átriu. V roce 2018 se pak dostalo na vnitřní rozvody, vybavení několika učeben, kabinetů, chodeb ale i sociálního zařízení nebo se namísto nepoužívané kotelny zbudovala odpočívárna pro žáky.

Poslední fáze opravy byly slavnostně ukončeny v úterý 17. září. Ty se například zaměřily na zázemí školní tělocvičny.

„Částka je to obrovská, ale je třeba si uvědomit, že jsme museli zasahovat do historické a památkové budovy staré sto šest let. Nemohly jsme tak zvolit jednoduché zateplení objektu či plastová okna. Výsledek však stojí za to a věřím, že se jedná o dobrou investici do naší budoucnosti,“ vyzdvihl nové úpravy na škole starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Poděkování městu se tak dostalo i od členů studentského parlamentu ZŠ UNESCO.

„Minulý školní rok jsme záviděli našim spolužákům, že se už mohli učit v nově opravených třídách. Letos už nemusíme. Vrátili jsme se po prázdninách zpátky do školy a doslova jsme nemohli uvěřit našim očím,“ přečetli společnými silami před slavnostním shromážděním zástupci žáků Tomáš Gregor a Zuzana Presová.

Slavnostní den to byl pro žáky ZŠ UNESCO hned dvojnásobně. Později si totiž ti nejlepší přišli převzít prestižní certifikáty CAMBRIGE z cizího jazyka do hradišťské Reduty.

Budova na Komenského náměstí byla postavena v letech 1912 až 1913. Nejdříve v ní byly umístěny dvě školy a po krátké odmlce ve výuce kvůli druhé světové válce se v roce 1953 sloučila s gymnáziem a stala se z ní jedenáctiletá střední škola.

V roce 1967 byla zařazena jako jedna ze tří v tehdejším Československu mezi přidružené školy UNESCO. V roce 1999 byl škole za její přístup udělen čestný název Základní škola UNESCO.