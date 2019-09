Stojanovo gymnázium Velehrad slavilo patnácté narozeniny

/FOTOGALERIE/ Před patnácti lety se po půl století vrátilo do bývalého a zrekonstruovaného cisterciáckého kláštera na Velehradě čtyřleté všeobecné gymnázium. Patnáct let už vstupují děvčata a chlapci, kteří opustili lavice základní školy, hlavními dveřmi do Stojanova gymnázia na Velehradě, aby jej po čtyřech letech opustili, avšak už jako dospělí, s maturitním vysvědčením v ruce, ale hlavně plni plánů a očekávání, co jim život přinese.

Oslavy 15. výročí znovuobnovení stojanovského gymnázia | Foto: Deník / Zdeněk Skalička