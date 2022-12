Stodolu na Rochusu rozezní na Štěpána koledy

Je asi jen málo lidí, kteří by neznali říkanku Koleda, koleda, Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Svátek Štěpána bude i letos ve Skanzenu Rochus spjatý s desátým ročníkem Štěpánského koledování, a to ve stodole.

Skanzen Rochus | Foto: Deník/Zdeněk Skalička