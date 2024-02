Před třiceti lety, 24. února 1994, tragicky zahynul při výkonu svého povolání Pavel Vávra. Tehdy osmatřicetiletý velitel Sboru dobrovolných hasičů Tupesy.

Sto třicet hasičů, turistů a občanů se zúčastnilo 30. ročníku Pochodu za Pavlem Vávrou | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Pavel byl velkým milovníkem chřibské přírody a rád se jejími zákoutími toulal. Dvakrát do roka pořádal výšlapy do Chřibů. Hasiči a kamarádi přišli rok po Pavlově smrti s nápadem, že založí akci Pochod za Pavlem a na velehradském hřbitově u jeho hrobu vzdají hold jeho památce,“ vysvětlil současný starosta tupeských hasičů Pavel Churý.

Zakladatelem Memoriálu Pavla Vávry aneb Zimního putování po blízkých Chřibech byl Josef Králík, velmi blízký kamarád a spolužák Pavla Vávry.

„Když v roce 1994 Pavel tragicky zahynul, byl to právě Josef Králík, narozený v roce 1956, který ho nahradil ve funkci velitele Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Tupesy. Tuto funkci vykonával až do roku 2007,“ informoval Pavel Churý.

Podotkl, že dalším iniciátorem Memoriálu Pavla Vávry byl Josef Zelinger, narozený v roce 1955, který byl dlouhá léta jednatelem SDH Tupesy, ale také velký kamarád a spolužák tragicky zahynulého hasiče. Oba jmenovaní jsou stále velmi aktivní a nápomocní současnému výboru SDH Tupesy.

Než opustili účastníci pochodu za Pavlem Vávrou velehradský hřbitov, zastavili se hrobu Kajky (Karly) Plevové, která tupeské hasiče náhle opustila na konci předloňského července ve věku 39 let.

„Kája, manželka zástupce starosty SDH Tupesy, vstoupila do našeho sboru v roce 2006. Na její hrob jsme položili kytici třiceti karafiátů, zapálili svíce a vzdali jí poctu,“ řekl Pavel Churý.

Po pietním aktu na velehradském hřbitově se vydali účastníci pochodu na Komínek mezi Chabaněmi a Břestkem, kde si zapálili oheň, opekli špekáčky.

Každý z účastníků putování po blízkých Chřibech obdržel od Jiřího Procházky, který vede kroniku Memoriálu Pavla Vávry, jako upomínku pohlednici s podobiznou bývalého hasičského velitele, letos se snímkem tupeské kaple. Z velehradského hřbitova si pak účastníci memoriálu vyšlápli do chřibských lesů, kterými se Pavel za svého života rád toulal a hledal v nich krásná zákoutí k odpočinku.

„Stejně jako v přecházejících ročnících jsme se vydali po tradiční trase, a to kolem Salašského potoka, na Komínek, do Břestku a zpět do Tupes,“ přiblížil Pavel Churý trasu zimního putování chřibskou přírodou.

Sedmnáctého ročníku se zúčastnil nestor hasičského sboru Alois Štolfa. Potvrdil, že Pavel Vávra byl milovníkem přírody v Chřibech. Pro hasiče a turisty z Tupes pořádal dvakrát ročně výšlapy do chřibských lesů.

„Proto na jeho počest pořádáme každý rok u příležitosti jeho tragického skonu Zimní putování po blízkých Chřibech,“ doplnil Churý.

Každý z účastníků Pochodu za Pavlem dostal fotografii s emblémem Zimního putování po blízkých Chřibech se snímkem bývalého hasičského velitele. Zatímco letos je na fotce mimo Pavla Vávry kaple Barborka, loni na ní byl pohled na Velehrad,“ ukázal upomínku na tradiční akci její autor Jiří Procházka, kronikář Memoriálů Pavla Vávry.