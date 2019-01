Uherské Hradiště – Dort s takovým počtem svíček pro babičku Arnoštku Hrnčárkovou, která na sklonku minulého týdne slavila sté narozeniny v Domově pro seniory Uherské Hradiště, by byl určitě vzácností.

Ale tak velký dort ke vzácnému jubileu, které v kruhu šedesáti obyvatel a vedoucích pracovníků domova, hostů z Krajského úřadu Zlínského kraje a města Uherské Hradiště, sice dostala, ale sto svíček na něm nebylo. Ozdobilo jej kraťoučké vinšování, číslice sto se třemi svíčkami a miniaturní světelná fontána.

Tvář stoleté jubilantky byla toho dne rozzářenější víc než kdy jindy. „Všichni gratulanti, a nebylo jich málo, mně v předvečer mých stých narozenin udělali velkou radost nejen tím že na setkání se mnou přišli, ale i květinovými a jinými dary. Písničkami mého mládí mě moc potěšil ženský pěvecký sbor našeho domova," řekla nadšeně stoletá babička Hrnčárková, o jejímž jubileu informoval Slovácký deník jako první v pátek 8. března.

Radost měla jubilantka z toho, že stát má ke stoletým respekt a přidává jim měsíčně dvě tisícikoruny k jejich důchodu. „Jen abych si tohoto finančního přilepšení ještě pár roků užila. Ani doposud jsem si nemohla stěžovat. Mám všechno, na co si vzpomenu" řekla s šibalským úsměvem babička Hrnčárková.

Představa člověka, kterému je sto roků, je pro většinu z nás něco neskutečného. „Obdivuji ty jubilanty z našeho města, kteří přijdou slavit sté narozeniny do naší obřadní síně. Loni si tam třeba vyšlápl po schodech stoletý dědeček Křivánek. Obdivoval jsem ho, jak svěže ty schody vyšel," potvrdil první muž Hradiště Květoslav Tichavský. Svěřil se, že jeho mamince, žijící v hradišťském penzionu, je jednadevadesát let. „Byl bych rád, kdyby se té stovky také dožila. „Když mi to čas dovolí, zastavím se tam za ní, ale dvakrát až třikrát týdně si zatelefonujeme," dodal Tichavský.

Ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík prozradil, že v domovech pro seniory na Slovácku žijí ještě dvě starší občanky, než je paní Hrnčárková. „V buchlovickém domově je to sto pětiletá Frída Táborová a nezdenickém domově Marie Janošková, která je o tři roky mladší. Obě jsou na svůj věk velice vitální," potvrdil ředitel Vajdík.

Související Sto let mně uběhlo jako sedmdesát, říká oslavenkyně