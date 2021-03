„Jsme připraveni poskytnout naše nové víceúčelové komunitní centrum na Masarykově náměstí v Uherském Brodě jako centrum očkovací. Výhodná je jak jeho poloha ve středu města, tak i bezbariérový přístup zařízení,“ prozradil Petr Houšť.

Brodská Charita je podle jeho slov schopna také pomoct se svozem imobilních klientů, včetně převozu osob na invalidním vozíčku.

„Jsme již domluveni na testování zaměstnanců ve Slováckých strojírnách Uherský Brod, tam by to činilo 100 osob týdně, a na testování pracovníků některých obecních úřadů,“ upřesnil Petr Houšť s tím, že kromě toho chce testovat i zhruba 150 charitních pracovníků.

V nabídce je podle něj rovněž pomoc všeobecných zdravotních sester Charity při případném dalším testování či očkování.





Děkuji všem, kteří nabízejí pomoc

Na tyto zprávy reagoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „My jsme do našeho kraje vyslali tuto výzvu, aby se nám hlásila i nekrajská zdravotnická zařízení. Chci poděkovat všem, kteří na ni reagovali,“ vyjádřil se hejtman na dotaz Deníku.

Chtěl by, aby podobná očkovací centra byla v provozu od dubna. Počítá totiž s tím, že právě od dubna by se v násobném množství než doposud, měla v regionech objevit také vakcína.

„Na to se chystáme a všem, kteří se do výzvy přihlásili a nabízejí nám pomoc, už teď moc děkuji. Opravdu si toho vážíme,“ uvedl Radim Holiš.

Ten v kraji kalkuluje s naočkováním zhruba 60-70 % populace, což by podle něj mělo činit nějakých 350 tisíc lidí.

„Když vše dobře půjde, počítáme s tím, že 105 tisíc lidí by mělo být v dubnu dvakrát naočkováno. Ty ostatní bychom mohli stihnout v květnu a v červnu. To je ale optimistický plán. Pokud by to nevyšlo, měli bychom ještě prázdniny na doočkování tak, abychom kraj stihli naočkovat do září,“ dodal hejtman.