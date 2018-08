Stezka praturů, přírodní unikát Živé vody na Modré i na Moravě

Široké veřejnosti se na podzim otevře na Modré cesta za pratury, kteří tisíce let utvářeli naši krajinu – v dobách, kdy do ní člověk moc nezasahoval. Do finále se tu dostávají práce na čtyřsetmetrové stezce praturů, která bude součástí botanické sladkovodní expozice Živá voda.

dnes 22:26 SDÍLEJ:

„V průběhu 14 dnů by měla být stavebně dokončena stezka z modřínového dřeva, vedoucí hektarovou aklimatizační obůrkou ve výšce čtyři metry nad zemí. Její kolaudace by se měla uskutečnit v září,“ kul plány Miroslav Kovářík, starosta Modré, duchovní otec stezky praturů, tamního archeoskanzenu a Živé vody. Na okruh dřevěné naučné stezky, z níž velká část povede nad terénem obůrky, padesát metrů v ní to bude po pěšině, se návštěvníci z areálu Živá voda dostanou přes můstek, pod nímž bude projíždět těžká technika na polnosti zemědělských podniků mezi Modrou a Jalubím. „Kvůli bezpečnosti návštěvníků má obůrka dvoje ohrazení. Kromě zvlášť silného oplocenkové pletiva na betonových sloupech obůrky je uvnitř ještě elektrický ohradník, na nějž jsou pratuři zvyklí,“ vysvětlil starosta, jak je zamezen pohyb lidí a zvířat ven či dovnitř ohrazení. ČTĚTE TAKÉ: Anděl doprovodil kudlovický ženský sbor na Medové zpívání ČTĚTE TAKÉ: Ve Zlámanci vzdali hold hodovým stárkům a mládkům Vyhlídková věž Součástí naučné stezky je vyhlídková věž či pozorovatelna. Lidé se v jejích dvou patrech mohou posadit, v klidu pozorovat zvířata, nebo se rozhlédnout po okolní krajině. Věž bude sloužit také k pořádání výukových programů, zejména pro děti. Zázemím pro pratury a krmivo pro ně je malý dřevěný domeček se šindelovou střechou. V něm se ale zvířata nezdržují, protože jsou zvyklá na život pod širým nebem. Projekt Návrat praturů, který od poloviny dubna realizuje obec Modrá ve své režii, se stal významným počinem k navrácení velkých kopytníků nejen na Slovácko, ale i na Moravu. „Stezka praturů otevře brány k novému areálu - aklimatizační obůrce, která je v jedné úrovni s Živou vodou, ale také přes jedno vstupné. Stavební část stezky praturů přijde na 3,5 korun, příjezdová cesta, brány do obůrky, přívod vody do malých mokřadů pro vodní ptactvo si vyžádají navíc půl milionu korun,“ byl konkrétní starosta. Netajil se tím, že archeoskanzen a biocentrum Živá voda navštívilo loni 234 tisíc lidí, což byl rekord v jejich historii. Veškerý výtěžek proto investuje obec do oprav stávajících areálů, ale i do budování nových. ČTĚTE TAKÉ: Pokorná Kačule boduje zpěvem u publika. První videoklip je toho důkazem ČTĚTE TAKÉ: Dva muži se o víkendu utopili ve Starém Městě

Autor: Zdeněk Skalička