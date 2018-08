Štěpnice se po letech dočkají. Začínají se budovat první parkoviště

Snad každý obyvatel sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti zná příběh, který si každodenně připomíná ve chvíli, kdy po práci jede zaparkovat auto ke svému bytu. Marné hledání, několikanásobné objíždění celého sídliště dokola, a nakonec odstavení vozidla několik set metrů od domova.

Parkování na sídlišti Štěpnice v Uh. Hradišti. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michael Lapčík

Stejnou zkušenost má i místní Vlastimil Dostálek. Není proto divu, že jej nová zpráva o začátku prací od letošního podzimu na více než 180 míst pro automobilová stání ve Štěpnicích upřímně těší.

„Není neobvyklé, že musím často zaparkovat třeba půl kilometru od bytu. Navíc se často stojí na komunikacích v rozporu s vyhláškou, a tak se člověk musí spoléhat na benevolenci městských policistů,“ přisvědčuje ze svých vlastních zkušeností Vlastimil Dostálek.

Situace by se však měla začít radikálně měnit. Vedení Uherského Hradiště totiž má v ruce projektovou dokumentaci, která prozatím počítá ve dvou fázích s vybudováním až 188 parkovacích míst. Na rozsáhlejší zkapacitnění sídliště přitom místní čekají řadu let. „Je to už na dohled a máme z toho samozřejmě radost. Takový počet by měl být patrný, a ačkoliv se na nových stáních bude pracovat postupně, důležité je, že se začalo něco dít,“ pochvalovala si předsedkyně komise pro Štěpnice Marie Martykánová.

Celkové náklady by přitom neměly přesáhnout dvacetimilionovou hranici. Největší změny však ani tato výstavba nepřinese.

„Bavíme se o místech navazující na stávající komunikace, které budou vytvořeny z dlažby. Práce tedy ještě nebudou zahrnovat například okolí nákupního centra, kde je vybudování velkokapacitního parkoviště zásadním prvkem,“ upřesnil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. P

o desítkách by tedy měly vzniknout stání v různých úsecích Štěpnic. „První z nich se objeví ještě během letošního podzimu.

Vše bychom pak chtěli mít dokončeno v polovině příštího roku. Parkování na těchto plochách pak bude zdarma a veřejně přístupné,“ doplnil další informace Jan Pášma. V současnosti má město v rukách už vypracovaný projekt. V nejbližších dnech by tak mělo dojít k vypsání výběrového řízení a výběru zhotovitele.