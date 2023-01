Následovala volba nového doživotního starosty, jímž byl na doporučení výboru klubu zvolen cimbalista muziky Olšava a blízký Málkův spolupracovník Hynek Sušil.

Ten ve svém inauguračním projevu mimo jiné řekl: „Když jsem 29. 12. 1982 obdržel průkaz Klubu Štěpánů s číslem 16, netušil jsem, že budu mít možnost být u překrásné tradice, která dnes dovršila 40 let trvání. Rád bych navázal na práci Luboše Málka. Rád bych, abychom v našem setkání pokračovali, a to nejdůležitější, abychom měli pořád důvod se spolu setkávat, hrát, zpívat a učeně mluvit o víně a přípravě kulinářských specialit. Poslouchat některé, jak s láskou připravují maso na uzení, nakládají zeleninu do láku, šlapou zelí…“

Za čestného starostu (jednoročního) zvolili přítomní Staňu Škubala, dlouholetého primáše cimbálové muziky Šabla. Nato oba starostové složili na klubové insignie slib, jímž se zavázali dodržovat klubové stanovy a zvyklosti, k nimž patří pro všechny členy klubu po dobu jejich klubové aktivity i jistý druh dobrovolného celibátu, neboť účast v klubu zůstává i nadále odepřena ženám. Následovalo přijetí pěti nových členů, představení kandidátů a blahopřání jubilantům.

Nejlepší český destilát roku 2022? Rybízový z pálenice Skanzen Modrá

Pak již se rozběhla vlastní relaxační náplň setkání – koštování vinných vzorků, muzicírování u cimbálu zpěv a přátelské besedování folkloristů, kteří přijíždějí z různých národopisných regionů – nejen Slovácka a Valašska ale i z dalších míst, z Prahy, ze svobodné slovácké obce Výhonek se sídlem v Opavě, z Ostravy apod.

To, že až z Ostravy-Poruby přijel i s houslemi potvrdit svou kandidaturu jedenadevadesátiletý František Hromčík, je nejpřesvědčivějším potvrzením toto, že i po čtyřiceti letech od svého vzniku, je Klub Štěpánů stále inspirující společností.