Stěny jako z papíru. V Hluku řeší, co s akustikou v ZUŠ

Měl to být přesun za lepším. Zatím se ale zdá, že základní umělecká škola v Hluku si stěhováním ze starých školních prostor do nové přístavby tamního kina spíše pohoršila. Celkem pět učeben vyčleněných umělecké škole se totiž v průběhu výuky „překřikuje“.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Na vině je špatná zvuková izolace, která dělá problém především při vyučování ve dvou sousedících místnostech. Město už vyčlenilo okolo padesáti tisíc korun na studii, která má nejprve zjistit, co se při realizaci zanedbalo. „Nespokojenost z naší strany trvá už od začátku školního roku. Jedním slovem je propustnost katastrofální. Když vyučujeme děti na nástroje, tak se reprodukce nese celým patrem, o sousedících místnostech ani nemluvě,“ kroutil hlavou pedagog Radovan Říha.

Na místě proto byl na žádost města měřit neuspokojivé akustické vlastnosti nově vybudovaných prostor Jaromír Rajchman z profesionálního zvukového studia. „Stavební konstrukce je naprosto nevhodná pro dané použití. Sádrokartonové stěny nemají žádnou akustickou izolaci. Člověk, který budovu projektoval, neví o akustice absolutně nic,“ nešetřil Jaromír Rajchman kritikou.

Návrhy rekonstrukce kina měl na starosti zkušený projektant Petr Vaculík z Uherského Hradiště. Ve svých studiích pro přístavbu kina přitom postupoval stejným způsobem, jaký se mu osvědčil u projektu rekonstrukce třetího a čtvrtého patra obchodního domu Delta v Uherském Hradišti, v němž působí Základní umělecká škola Slovácko. „Jedná se o standardní postup, kdy by stěny měly splňovat jistou zvukovou izolaci. Sám jsem poměrně nemile překvapený, že to, co fungovalo v Uherském Hradišti, v Hluku nedokáže téměř vůbec zvuk utlumit,“ krčil rameny.

Odpovědnosti za vypracovaný projekt se však nechce zbavovat. „Chci ještě počkat na odborná měření, která by měla ukázat, kde se stala chyba. Nechce se mi však věřit, že by stavební firma nebo její dozor něco při realizaci zanedbaly. Jinými slovy, chyba mohla být v samotném projektu,“ přiznal Petr Vaculík.

Už nyní mají starosti města s akustikou na tamní umělecké škole číselné vyjádření. První měření odborníků totiž vyjde město na částku okolo padesáti tisíc korun. „Zatím nedokážeme určit, proč se zvuk tolik šíří. Příčinu by nám mělo odhalit právě objednané měření,“ nechtěl se pouštět do spekulací starosta Hluku Martin Křižan.

Není dokonce vyloučeno, že se kvůli určení viny bude část zdiva bourat. „Uvidíme, co nám řekne akustická studie. Pokud to nicméně půjde, budeme se snažit nedostatečné vlastnosti reklamovat tak, aby městu vznikly co nejmenší dodatečné náklady na jejich odstranění,“ dodal Martin Křižan.

Firma už měření na místě provedla a město čeká na jejich vyhodnocení.