„Z 99 školských organizací zřizovaných Zlínským krajem bude ve středu 6. listopadu uzavřeno zřejmě 14 škol, v dalších 19 školách se zapojí jen malá část učitelů, proto zde bude jen upravena výuka. V dalších 3 školách ještě probíhají jednání,“ informoval radní Zlínského kraje pro oblast školství Petr Gazdík. Stávka se zřejmě nejvíce dotkne rodičů dětí.

„Velmi se omlouvám rodičům za komplikace spojené se stávkou učitelů, nicméně kraj jako zřizovatel krajských škol nemůže za to, že odbory vyhlásily stávku v takovém časovém presu a jednání, zda stávka bude či nikoli probíhají poměrně chaoticky,“ uvedl radní Petr Gazdík.

„Nedivím se celkové naštvanosti pracovníků ve školství. Někdy připomíná úroveň 19. století. Například nadměrná byrokracie doslova sužuje pracovníky školství a v tomto se stále nic k lepšímu neděje. Ale stávka o peníze? Vždyť příští rok půjde do krajského školství o více jak miliardu korun,“ uzavřel Gazdík.

„Dnes celý den pracujeme v terénu. Postupně se přidávají další školy, dokonce i ty, kde nemají odbory. Zde se informovali na našich webových stránkách a přidali se ke stávce,“ informovala za krajskou organizaci Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, Oldřiška Šimčíková. Doplnila, že přesné údaje zveřejní krajští odboráři ve středu v poledne.

Ředitelka ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně Jana Kříčková stávku podporuje, přesto do zaměstnání půjde.

"Stávku organizuje naše odborová organizace. 90 procent pedagogických pracovníků je ve stávce, zbytek bude ve škole. Pouze děti mají ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno. Pokud rodiče nebudou moci zajistit hlídání pro nejmenší děti 1. až 3. ročníků, bude pro ně v dopoledních hodinách zajištěn dohled. Odpolední družina je zrušena. Rovněž vychovatelky se rozhodly pro stávku. Stávku podporuji, ale vzhledem k nutnému zajištění chodu školy, budu v zaměstnání," uvedla Jana Kříčková.

O děti bude postaráno



Pomoci s hlídáním dětí se rozhodlo také například město Slavičín, které zřizuje celkem 4 školy. Jedna z těchto škol, Základní škola Malé Pole, vstoupila do stávky a bude po celý den uzavřena.

"Děti navštěvující ZŠ Malé Pole, o které se z vážných důvodů v této mimořádné situaci nemohou postarat rodiče či příbuzní, se postará město Slavičín prostřednictvím Domu dětí a mládeže (DDM) a s využitím dalších kapacit, kterými disponuje. Děti se v těchto výjimečných případech mohou dostavit od 6:30 do 8:00 na DDM. Bude jim zajištěn individuální program do cca 12:00. Oběd z technických důvodů nebude zajištěn." informoval starosta města Tomáš Chmela.

Pouze omezený provoz školy nabídne ZŠ Trávníky v Otrokovicích.

„Žádáme rodiče žáků naší školy, aby neposílali ve středu 6. listopadu své děti do školy, pokud pro ně mají možnost zajistit hlídání. Tento den nebude probíhat výuka a ve škole bude velmi omezený počet zaměstnanců,“ uvedla ředitelka ZŠ Trávníky Eva Horňáková s tím, že provoz školy bude zajištěn pouze pro žáky 1. stupně, jejichž rodičům se nepodaří zajistit hlídání. Také Základní škola T. G. Masaryka upravila na středeční den provoz školy.

„Žáci prvního stupně budou mít náhradní program v délce rozvrhů jejich tříd. Druhému stupni jsme vyhlásili ředitelské volno,“ uvedla Marta Zakopalová, ředitelka ZŠ TGM. Dodala, že provoz družiny bude v daný den beze změn.

Školní spoje beze změny

Ačkoli na některých školách ve Zlíně a Otrokovicích bude z důvodu stávky výuka zrušena, Dopravní společnost Zlín - Otrokovice vypraví všechny školní spoje podle jízdních řádů.

„Nebudeme nikde v naší síti ve Zlíně, Otrokovicích ani v Želechovicích nad Dřevnicí rušit školní spoje a uvádět v nejistotu cestující, kteří je používají. Jízdní řády MHD DSZO budou platit i ve středu 6. listopadu v plném rozsahu jako v kterýkoli jiný pracovní den v době školního vyučování,“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Z celkem 12 dětských domovů se v žádném pracovníci ke stávce nepřipojí.

Ze 47 středních škol bude uzavřeno 8 středních škol:



- Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

- Gymnázium Kroměříž

- Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí

- Gymnázium Valašské Klobouky

- Obchodní akademie Kroměříž

- Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště

- Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

- SŠ Informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.

- zřejmě dojde k uzavření SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště



Z 18 speciálních základních škol se 14 škol nezapojí.



Ve 4 případech se zapojí všichni nebo většina pedagogů, z toho ve dvou případech (ZŠ a MŠ Uherské Hradiště Šafaříkova + ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín) bude škola zcela uzavřena, ve dvou případech (ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí Křižná a ZŠ Rožnov p. R. Tyršovo nábřeží) bude omezený chod.



Z 20 ZUŠ se v 17 ZUŠ se nezapojí nikdo, ve 3 stále probíhají jednání



Starosta Holešova rozhodnutí učitelů uzavřít školu chápe

Ze tří základních škol se k zítřejší stávce učitelů přidají dvě. Bez omezení pojede pouze 3. Základní škola Holešov.

„Na 1. Základní škole Holešov se do stávky zapojuje 29 zaměstnanců z 55. Vzhledem k této skutečnosti je možné ve zcela výjimečných případech zajistit dohled nad několika žáky či žákyněmi, kteří se do školy dostaví. Na 2. Základní škole Holešov se pak do stávky zapojuje 26 zaměstnanců z 28, škola tedy bude zcela uzavřena po celý středeční den,“ uvedla mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová. Město je zřizovatelem nejen tří základních škol, ale také tří mateřských škol. Ty se ke stávce nepřipojí a budou fungovat v běžném provozu. Starosta města Holešova Rudolf Seifert oznámil rozhodnutí učitelů chápe, ke stávce je však skeptický.

„Přiznám se, že neznám přesné důvody stávky. Osobně si však myslím, že stávka nemá smysl. Ovšem chápu učitele, kteří žijí v nejistotě z toho, co bude,“ řekl Seifert.

Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově se ke stávce oficiálně nepřipojí.

„Je zde pár učitelů, kteří jsou příznivci stávky. Je to jejich osobní rozhodnutí. Jako celek – škola – se nezapojíme,“ definoval rozsah podpory stávky ředitel gymnázia Zdeněk Janalík.

"Stávka není řešení," říká ředitel bystřické školy

Stávka učitelů se zcela vyhne Bystřici pod Hostýnem. Ředitel Základní školy Bratrství Michal Zicháček dokonce tento styl řešení problémů nepovažuje za správný.

„Nemyslím si, že stávka něco řeší. Děti nemají být rukojmím učitelů. Ani rodičů, kterým bychom zavřením školy mohli způsobit problémy. Snažíme si vybudovat u rodiči důvěru a tohle bychom jim nemohli udělat,“ uvedl ředitel školy Michal Zicháček. Ke stávce se nepřipojí ani druhá bystřická základní škola.

ANKETA: Má stávka učitelů vaši podporu?

Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

NEVÍM, zda jsem podporovatel stávky, nebo ne. Ale jestli bylo dříve slíbeno patnáct procent do tarifních i netarifních složek platu učitelů, pak by se měl tento slib dodržet.

Rudolf Seifert, starosta Holešova

NE. Přiznám se, že zcela nechápu smysl této stávky, kterou odbory chystají. Já osobně si nemyslím, že by měla smysl, ale chápu učitele, kteří žijí v nejistotě a neví, co mají čekat do budoucna.

Ludmila Sobotková, seniorka

NE. Učitelé nikdy neměli takové platy, jaké mají dnes. Ano, je to práce, ale mají například více volna. Měli by být spokojení s tím, co jim už chtěli přidat. V porovnání s našimi důchody je to hodně peněz.

Renata Zapletalová, zdravotní sestra

ANO. Se stávkou souhlasím, protože si myslím, že si učitelé zaslouží víc peněz. Práce s lidmi je vždycky náročná. Nemyslím si , že by stávka byla naplánovaná moc narychlo, taková věc se stejně nikdy nepodaří načasovat úplně vhodně.