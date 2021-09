V současnosti v obci staví tělocvičnu, rozjíždí projekt Dešťovka a doufá v brzký návrat společenského života, který vesnice již více než rok postrádá.

Co všechno se vám v minulém roce podařilo v Prakšicích realizovat?

V obci jsme vybudovali nové workoutové hřiště na místě bývalého koupaliště. Do sběrného dvoru jsme dokoupili devět kontejnerů na komunální a jiný odpad a byl zde pořízen nový kamerový systém. Vykoupili jsme pozemky na stavbu rodinných domů naproti základní školy, u kterých v současnosti zpracováváme plány na zasíťování. Je to asi po 12 letech, co zde máme větší množství parcel, které budou na prodej a na kterých se bude dát stavět.

Jsou tohle v obci poslední parcely k zastavení?

K zastavení je zde stále hodně míst, ale všechny vlastní soukromí vlastníci, kteří je nechtějí prodat. Takže místa ke stavbě jsou, ale ve skutečnosti se na nich nedá stavět.

Do jakých aktivit chce obec Prakšice investovat v letošním roce? Co byste chtěl v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu?

V současnosti pracujeme na projektu Dešťovka, který bude sloužit k zachycení dešťové vody a jejího následného využití k zavlažování v okolí základní školy a hřiště. A v létě je naplánováno zahájení výstavby nové tělocvičny, která nahradí tu současnou.

S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí spoluobčané?

Většinou jde o spory a vzájemné problémy, které mezi sebou občané mají. Například si někdo dojde postěžovat, že má soused hlučného psa nebo že někomu volně běhají husy tam, kde nemají. Stížnosti občanů týkající se obce a obecního působení jsou v současné době minimální.

Jakou největší zapeklitost jste ve své funkci musel řešit?

Tak to si teď žádnou asi nevybavím. Většinou záludnosti řeším jen při realizování projektů, kdy se například na pozemcích pracuje na zasíťování a nastává zde složitá situace v podobě špatného či nemožného napojení na sítě ať už třeba z důvodu nepovolení od vlastníka soukromého pozemku, do kterého sítě zasahují. V takových chvílích se musí vymýšlet náhradní plány a celá věc se komplikuje. Další starosti bývají také samozřejmě se sháněním dotací, na které ne vždy jde v rámci obce dosáhnout.

Koronavirová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život v Prakšicích?

Především ovlivnila celý společenský život v obci. Každý rok pořádáme akce jako je vítání občánků nebo pasování předškoláků na školáky. Ke konci roku probíhá obecní zabijačka, organizují se akce pro seniory, vánoční koncerty nebo se jezdí na Slavnosti vína do Uherského Hradiště. Významné jsou u nás i plesy či hody. Tohle všechno jsme v loňském roce museli zrušit a byla to velká škoda. Pandemii koronaviru jsme v obci samozřejmě zaznamenali i co se týče počtu nakažených a úmrtí. Rozhodně netvrdím, že všechny měly souvislost s touto nemocí, ale faktem je, že počet úmrtí byl v Prakšicích nejvyšší za posledních dvacet let.

Jaké společenské složky v Prakšicích působí a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě obce?

Máme zde myslivce a sbor dobrovolných hasičů. Také zde působí fotbalový klub TJ Sokol, který má asi nejvíce členů ze všech našich spolků a svoji aktivitu se stále snaží udržovat, i když se toho minulý rok ani letos kvůli covidu zatím moc neodehrálo. Hodně aktivní jsou i rybáři, kteří pravidelně pořádají výlovy a starají se v rámci Prakšic a Pašovic o čtyři rybníky. Organizuje se zde letecko-modelářský klub, který spolupracuje i s žáky z místní základní školy a udržuje si letiště. V neposlední řadě tady také působí folklorní spolek Holomňa, který se dělí na dětskou a dospělou sekci a za normální situace pořádá nespočet vystoupení. Všechny tyto spolky, až na hasiče, jsou dohromady ve vzájemné spolupráci s vedlejší obcí Pašovice.

Na základní škole již několik let působí humanitární Hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Podílí se obec nějak na jejím chodu?

My jako obec hnutí finančně podporujeme po celou dobu mého působení. Tyto finance škola využívá k zakoupení materiálů, ze kterého poté žáci dělají výrobky, které se pak prodávají na jejich akcích a výtěžky putují tam, kde jsou potřeba. Pokud žádají i o jinou podporu než finanční, tak se jim vždy snažíme vyjít vstříc a jsme samozřejmě rádi, že se něco takového v naší obci realizuje.