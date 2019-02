Zlínsko - Plánovaným stavbám nových vyhlídek na Zlínsku okolnosti příliš nepřejí. Dohlédnout až za hranice kraje mohou lidé zatím jen ze dvou rozhleden na Valašskokloboucku.

Další by se měla návštěvníkům otevřít na podzim nad Jasennou na Vizovicku v katastru sousední obce Seninka. Její betonový základ a kamenná obezdívka již na vrchu Vartovna stojí.

Starosta Jasenné Pavel Machovský dodal, že by stavba sedmatřicet metrů vysoké ocelové konstrukce měla být dokončena začátkem října. Do několika týdnů by pak byla přístupná návštěvníkům. Zajímavostí je, že v rámci zrcadlového projektu postaví partnerská obec obou valašských obcí Dohňany na Slovensku rozhlednu ve stejné nadmořské výšce.

Naopak stavbě deset metrů vysoké dřevěné rozhledny se zastřešením ve Vlachově Lhotě na Valašskokloboucku se nedaří. Původně měla vyrůst již letos. „Bohužel jsme narazili na stavební úřad. V dohledné době se stavět nebude,“ řekl tamní starosta Libor Mana.

Dodal, že žádali o změnu územního plánu, která však byla na základě stanoviska životního prostředí zamítnuta. „Doporučili nám počkat na celkovou změnu územního plánu, do které by byla rozhledna zahrnuta. To by bylo asi na konci roku 2013,“ vysvětlil Mana.

Zatím nevyroste ani plánovaná rozhledna ve Zlíně. „Dlouho se diskutovalo, kde by měla stát. Nakonec jsme skončili u místa na Jižních Svazích. Do fáze projektu to však už nedošlo,“ řekl náměstek primátorky Hynek Steska. Podle něj Zlín v tuto chvíli rozhlednu nepotřebuje.

Podobná situace je také v nedalekém Fryštáku. Obec nyní upřednostňuje investice do základní infrastruktury. „Rozhledna bude prioritou až dalšího volebního období,“ sdělil starosta Fryštáku Lubomír Doležel. Od loňského roku nenastal pokrok ani ve výstavbě rozhledny na vrchu Komonec na Luhačovicku. Projekt mikroregionu Luhačovské Zálesí brzdí nedořešené otázky vlastnictví pozemků, na kterých by vyhlídka měla vyrůst. „Byly vzneseny restituční nároky. Je to závislé na jednání soudů,“ řekla starostka Pozlovic Olga Tkáčová. Dodala, že momentálně jednají i o tom, kdo by byl ochotný do stavby ocelové konstrukce vložit peníze.

Nadějněji už však vypadá výstavba rozhledny v Hostišové na Zlínsku. „Máme schválenou změnu územního plánu. Do konce června měla být hotová projektová dokumentace. Na jejím základě se pak bude vyřizovat stavební povolení,“ řekl starosta obce Milan Šesták.

Jeden z organizátorů projektu Stanislav Uhrovič již dříve řekl, že pokud se bude dařit, mělo by se letos na podzim začít stavět.

„Máme v plánu, že se rozhledna bude skládat ze dvou do sebe zaklíněných objektů. V suterénu bude přes léto fungovat hospůdka. V nadpatří chceme udělat místnost, ve které vystavíme fotky a artefakty připomínající historii obce,“ sdělil Uhrovič. Lidé tak o prázdninách mohou navštívit jen dvě rozhledny na Valašskokloboucku. Před pěti lety byl veřejnosti zpřístupněn padesát pět metrů vysoký stožár mobilního operátora s rozhlednou na vrcholu Doubravy nedaleko obce Loučka. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce třiceti tří metrů vyšlapou návštěvníci sto sedmdesát čtyři schodů. „Když je velmi dobrá viditelnost, mohou lidé dohlédnout až na Malou Fatru na Slovensku,“ sdělil správce rozhledny Radomír Žalek. Dodal, že za sezonu ji navštíví asi pět tisíc návštěvníků. Ta začíná v půlce března a trvá do půlky listopadu.

Rozhledna U Cyrila Bureše na Královci nad Valašskými Klobouky je volně přístupná po celý rok. Dřevěná věž se šesti vyhlídkovými plošinami je vysoká dvacet dva metrů a nabízí výhled na Vizovické vrchy, část Beskyd či vysílač nad slovenským Trenčínem. „Je vzdálená pět minut chůze od rekreačního střediska Královec, na vrchol vede přes osmdesát schodů,“ popsal Otakar Rosůlek, který s nápadem postavit rozhlednu před lety přišel.

