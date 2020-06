Kvůli osvětě problematiky je na úterý přichystána veřejná prezentace projektu nazvaného Modernizace zařízení pro energetické využití nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici.

„A proč si ji nechce pan Čunek postavit v té svojí nové nemocnici v Malenovicích? Když je to akce kraje, tak ať si to postaví v krajské nemocnici,“ uvádí Vlastimil Vašťák na facebookovém profilu Co mě štve i těší v Uherském Hradišti.

„Jsem pro návrh, aby se náš bordel spaloval v Malenovicích. Jenže tuším, že za to, co se tady bude budovat někdo shrábne něco do kapsičky,“ vyjadřuje se tamtéž diskutující, podepsaný jako Ladík Milis.

„Námitky jdou podávat nejspíš jen do 26. 6., takže 30. 6. to jako dělají proč,“ táže se na důvod úterní prezentace Libuše Kočendová Skryjová.

Projekt představí všem

Veřejná prezentace projektu je podle mluvčího nemocnic Zlínského kraje dobrovolnou aktivitou a vstřícným krokem Uherskohradišťské nemocnice.

„Se samotným územním řízením a lhůtou pro podávání připomínek k němu prezentace nesouvisí. Vedení nemocnice slíbilo, že projekt představí všem, kteří o modernizaci zařízení pro energetické využití nemocničního odpadu mají zájem, a svůj slib plní,“ vysvětluje Egon Havrlant.

Přijít mají podle jeho slov odborníci, kteří budou účastníkům prezentace připraveni odpovědět na jejich otázky a vysvětlovat všechny souvislosti projektu. Součástí prezentace bude také prohlídka stávajícího provozu.

„Máme především snahu uklidnit obyvatele Uherského Hradiště a ujistit je, že životní podmínky v okolí nemocnice ani ve městě náš projekt nijak neohrozí,“ dodal Egon Havrlant.

Názor zvenčí

Poměrně zeširoka se k problematice vyjádřil diskutující Jaroslav Ševčík.

„Spalovna se může jevit jako šílený projekt, ale pokud za 20 let nebyla ani jedna stížnost, nevidím důvod změny. Proč právě v Uherském Hradišti a ne v Malenovicích? Protože Uherskohradišťská nemocnice si plánuje své projekty na svém pozemku. Proč zvýšit kapacitu? Protože teď už je s kapacitou na hraně a i díky koronaviru tuší, že spotřeba jednorázových pomůcek poroste a prostě zbylou kapacitu vytíží ostatními. Časem bude pravděpodobně potřebovat více a tím pádem odpad z ostatních nemocnic bude ustupovat tomu hradišťskému,“ argumentuje Jaroslav Ševčík.

Veřejná prezentace projektu se má uskutečnit v úterý 30. června od 16 hodin v přízemí (tělocvičně) budovy B (plicního pavilonu).

Nová spalovna má po 24 letech nahradit tu současnou, dosluhující. Objekt za 90 milionů korun má vyrůst několik desítek metrů od toho současného, má mít kapacitu 1000 tun odpadu ročně a nebude sloužit k likvidaci odpadu ze všech nemocnic Zlínského kraje. Při aktuální produkci zhruba 400 tun odpadu ročně bude mít Uherskohradišťská nemocnice prozatím ve spalovně volnou kapacitu, kterou chce nabídnout sesterským nemocnicím ve Zlíně a Kroměříži. Přípravné práce má nemocnice v plánu ještě letos a spalovna by měla být hotová do roku 2023.