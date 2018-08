Stavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě má zelenou

Centrum archeologického výzkumu, přednáškové sály i unikátní výstavní prostory věnující se cyrilometodějskému období. Historický úspěch Zlínského kraje v zisku stamilionové dotace na obnovu archeologických míst v oblasti Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá umožní vybudovat jedinečný objekt.

Třípodlažní budova v blízkosti současného památníku Velké Moravy ve Staré Městě bude na jednom místě koncentrovat veškerou práci na archeologů ze Slováckého muzea.

Projekt s plánovaným dokončením v polovině roku 2022 ponese název Cyrilometodějské centrum.

„Jedná se o jednu ze zásadních záležitostí a investic Zlínského kraje do Slováckého muzea. Naši archeologové jsou v současnosti rozmístěni po několika budovách v Uherském Hradišti a chybí jim moderně vybavené prostory pro jejich výzkum. To by se mělo otevřením Cyrilometodějského centra změnit,“ prozradil ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

Předběžný rozpočet na jeho výstavbu je stanoven na 76 milionů korun. Slovácké muzeum pak do nového objektu přesune celé archeologické oddělení. Dalších 16 milionů navíc spolknou vnitřní výstavní prostory.

„Celkově vzniknou tři expozice. První bude takzvaná cyrilometodějská stezka vybavená audiovizuální technikou a sloužící pro vzdělávací potřeby, druhá expozice bude určena nevidomým, kteří v ní zapojí své chuťové i hmatové smysly. Poslední sál bude dokumentační,“ upřesnila za Slovácké muzeum Jitka Zpěváková.

Kromě samotného Cyrilometodějského centra by navíc měly spíše terénních úprav doznat i vykopávky na Modré a v uherskohradišťských Sadech.

„Jejich současná podoba neodpovídá zcela výjimečnému významu těchto míst. Měl by tam vzniknout prostor pro relaxaci a zastavení, kdy se návštěvník přenese o řádku století zpět,“ sdělila vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Romana Habartová.

Centrum ve Starém Městě by mělo vzniknou na místě současného parkoviště památníku Velké Moravy.

Práce začnou nejdříve v druhé polovině příštího roku.

„Zastaví se vlastně celý prostor od současného památníku až k cestě, kde jsou dnes pouze stání pro vozidla. Město se sice na stavbě nijak podílet nebude, ale určitě investici vítáme, protože se tím zakončí čelo náměstí,“ dodal starosta Starého Města Josef Bazala.