Uherskohradišťský zastupitel Jakub Grós (Piráti) bydlí s rodinou v domě s maličkou zahradou v městské části Mařatice. Zatímco vloni platil na dani z nemovitosti 1650, letos už 2350 korun, což je o 700 korun víc.

„Pro ostatní části města to byl asi větší skok. Pro nás Mařaťáky ten místní koeficient nevyšel nijak špatně, díky tomu, že se nás týkalo pouze to celorepublikové zvednutí poplatku. Nicméně ten místní koeficient 2.2 dělá z Uherského Hradiště jedno z nejdražších měst v republice. My Piráti jsme navrhovali s ustanovením toho místního koeficientu počkat na novou legislativu. Nakonec se to o dost zvedlo všem,“ popsal Deníku Jakub Grós.

Tomáš Nálevka bydlí v uherskohradišťské Dlouhé ulici nedaleko centra města ve velkém patrovém domě se zahradou. Za něj platil vloni daň z nemovitosti 3700 korun. Letos se u něj vyšplhala o 1600 korun výš, tedy na 5300 korun.

„Vlastníš něco, co sis pořídil, zaplatil, udržuješ to a neustále za to platíš víc a víc peněz. Nedivím se tomu, že jsou lidé naštvaní, protože stát nás dere, kde může,“ ulevil si Tomáš Nálevka.

Nárůst pocítili na Třídě Maršála Malinovského i na sídlišti Mojmír

Majiteli historického patrového domu v Havlíčkově ulici, který si nepřál zveřejnění jména, zvedli daň z nemovitosti o 100 procent, z 8500 na 17 300 korun.