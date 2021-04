Tamní radnice chce prostor v následujících letech využít k výstavbě Domova pro seniory. Základy pro nové venkovní koupaliště mezitím spatřují světlo světa u Centra pohybových aktivit Delfín. V sousedství vnitřního akvaparku tak do příštího jara přibudou už před lety plánovaná koupaliště pod širým nebem.

„Za týden začneme s přípravou tak, abychom v kúpelkách mohli rozjet sezónu, která, předpokládám, bude poslední. Pak pozemek s areálem předáme městu, a to tam bude chystat stavbu Domu pro seniory,“ uvedl ředitel CPA Delfín Vlastimil Šmíd.

Někdejší brodský starosta a dnes opoziční zastupitel Ladislav Kryštof (NK S ČSSD) poukázal na to, že už někdy v letech 2006, 2007 měla hygiena problém vydat sezónní výjimku k letnímu provozu starého koupaliště.

„Tam už prostě nebylo možné dodržet všechna stanovená hygienická nařízení a normy,“ dodal Ladislav Kryštof k naplňujícímu se osudu „kúpelek“ z roku 1934.

Namísto nich by vedení radnice chtělo během několika roků postavit objekt pro staré obyvatele s kapacitou padesáti míst.

„Nyní je to ve fázi, kdy se zpracovává objemová studie, která nám určí rozmístění objektu. Stavba by měla probíhat ve třech etapách. Domov pro seniory by tam mohl vyrůst v pěti až šestiletém horizontu,“ upřesnil první muž Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

Takto bude vypadat venkovní koupaliště v Uherském Brodě

Na plný výkon se podle jeho slov v polovině března rozjely stavební práce venkovních koupališť v blízkosti CPA Delfín.

„K dnešnímu dni jsou vykopány jámy pro bazény i pro bazénovou technologii, vybetonované základy pro multifunkční budovu, která bude sloužit k výdeji občerstvení a k obslužnému zázemí se sociálním zařízením, sprchami převlékárnami a podobně,“ řekl Ferdinand Kubáník. Stále se však čeká na zhotovitele stavby přilehlého parkovacího domu.

„Do soutěže se nám přihlásilo několik firem, takže zhruba do týdne bychom měli mít jasno i v tomto případě. Práce na něm by tak mohly začít někdy koncem května,“ prozradil starosta.

Nové parkování se 181 místy by mělo podle něj přijít na 31 milionů korun. K tomu je třeba připočíst cenu za stavbu bazénů, kterou vysoutěžili za 95 milionů korun. Samostatnou zakázkou za 13 milionů je pak ještě vybudování takzvaného energetického centra, jež má hospodařit s energií, která se v něm vyrobí a spotřebuje při výrobě tepla pro vnitřní i venkovní bazény, včetně zimního stadionu.

„Budeme tak soběstační s elektřinou, kterou si budeme vyrábět a její přebytek budeme dodávat do sítě. Teplo bude ohřívat vodu užitkovou, topení i bazény vnitřní i venkovní, aby v nich mohla být voda s komfortnější teplotou 27-28 stupňů, i když bude venku třeba chladněji,“ dodal Vlastimil Šmíd. Dohromady tak podle starosty přijde nové venkovní koupaliště na 139 milionů korun.

„Vše se financuje z rozpočtu města bez dotací, kdy jsme peníze na to odkládali od začátku aktuálního volebního období,“ naznačil Kubáník. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku tak, aby tam mohla začít koupací sezona už před prázdninami 2022.

Nově plánované venkovní koupaliště u CPA Delfín má nabízet celkem 900 metrů čtverečních koupací plochy. Ta bude rozdělena na víceúčelový bazén s více než 775 čtverečními metry a dětský bazén se 118 metry. Ve víceúčelovém bazénu pak milovníci vodních sportů a rekreace u vody naleznou plaveckou část se třemi dráhami o délce 25 metrů, rekreační část s masážními lehátky, perličkami či atrakcí divoká řeka, adrenalinovou část se šplhací sítí, dojezdem skluzavky či chrliči vody a skokanský bazén. Pozemek areálu se bude rozprostírat na 11 tisících metrech čtverečních. Okamžitá kapacita bude 581 osob, denní kapacita až 1220 návštěvníků. U areálu vyroste parkovací dům se 180 místy k využití také pro návštěvníky zimního a fotbalového stadionu.