Šestý ročník projektu Miss Opravdová krása – Miss OK, který je určený pro studentky středních škol, je tady! Předchozí ročník se konal na Moravě, ale letos svou opravdovou krásu mohou předvést také dívky z Čech, a to konkrétně z Plzeňského kraje.

Miss OK 2018 v Besedě v Otrokovicích. | Foto: Deník / Jan Karásek

„V Miss OK nejde jen o vnější krásu, jde také o talent a schopnosti, které v sobě dívka má. V projektu je ale zejména důležité zapojení studentů a talentů středních škol, kteří se aktivně podílí na přípravách a průběhu soutěže. Studenti díky tomuto zapojení získají cennou praxi ve svém oboru, kterou v budoucnu využijí,“ vysvětluje ředitel soutěže Roman Štěpánek.

„Děvčata, studenti, talenti, neváhejte se přihlásit a ukažte, co ve vás je. Reprezentujte svou školu na semifinále a svůj kraj na finále v Mikulově,“ vybízí Štěpánek.

Miss OK je kombinace krásy, umu, talentu a velkých talentů. Máte se opět na co těšit. „Pokud víte o někom, kdo by na této soutěži neměl jako partner chybět, neváhejte nás kontaktovat na facebooku, instagramu nebo prostřednictvím mailu, který je uvedený na webových stránkách,“ doplňuje Štěpánek.

Letos nás čeká opravdu nabitý program. Miss OK nikdy nebyla větší a napínavější. Čtyři castingy, čtyři tematické galavečery v krajských městech a jedno velkolepé finále, které se již podruhé bude konat v krásných prostorech mikulovského zámku, a to 1. června 2019.

Casting pro Zlínský kraj bude probíhat ve Zlíně a přihlásit se na něj je možné pomocí formuláře na webových stránkách www.missok.cz. Ovšem přihlašování bude možné také přímo na místě v den konání castingu. Aktuální informace sledujte také na facebooku Miss OK (@OpravdovaKrasa) a instagramu (missok_2019), kde brzo zveřejníme konkrétní místo a čas konání castingu.