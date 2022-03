Zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou vytvářet jakékoliv výtvarné návrhy odrážející radost na světě. Forma zpracování a volba techniky je libovolná. Výtvory by však neměly dosahovat větších rozměrů než formátu A4. Zúčastnit se mohou děti, studenti, rodiče, prarodiče, učitelé, ale i výtvarníci. Zkrátka kdokoliv, kdo miluje knihy a má chuť tvořit.

„Své podepsané výtvory můžou soutěžící nosit nebo odesílat přímo do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti na oddělení pro děti kdykoliv až do 20. dubna 2022, kdy se soutěž uzavírá. Odevzdaná díla jsou nevratná. Zařazením do soutěže dává autor knihovně souhlas ke zveřejnění a případně i k další publikaci výtvoru,“ vzkazují organizátoři soutěže.

Nejkreativnější návrhy vyhlásí knihovna během červnového festivalu Hradišťské sluníčko. Vítězné práce navíc získají čestné místo v tištěném sborníčku.

Autor: Patricie Macelová