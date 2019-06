Změnit jejich situaci mají takzvané startovací byty, které město ve svých bytovkách bude nově pronajímat. Do pětatřiceti let se tak mohou zájemci hlásit o první čtyři z nich.

„Je to určitě zajímavá možnost, jak sehnat dostupné místo na přechodnou dobu. Sám mám sice dnes bydlení vyřešeno, ale do budoucna bych chtěl stavět a v tu chvíli bych potřeboval přechodné bydliště, kde by nebyl příliš vysoký nájem,“ pochvaloval si novinku Staroměšťák Martin Bláha.

Nejvýše mohou zájemci do pětatřiceti let žít ve startovacím bytu tři roky. Cena za metr se pak má pohybovat těsně nad padesáti korunami.

„Hradišti dlouhodobě klesá počet obyvatel a jsem rád, že po těch dlouhých letech, kdy to nikdo neřešil, se jedná o první vlaštovku. Čtyři startovací byty však situaci rozhodně nezachrání a mělo by jich přibýt mnohem více,“ upozornil opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Naplno pro Hradiště).

Vedení města má přitom smělé plány a do budoucna by chtělo mít ubytování pro mladé z pěti procent všech bytů vlastněných Hradištěm.

„Jednalo by se potom zhruba o třicet až pětatřicet jednotek. Měly by pomoci mladým osamostatnit se a překonat počáteční tíživou situaci s nájmy,“ poznamenal místostarosta Uherského Hradiště Čestmír Bouda (KDU-ČSL).

Ačkoliv město zveřejnilo možnost k pronájmu startovacích bytů teprve na začátku týdne, už registruje první zájemce. „Startovací byty jsou především malometrážní, s rozlohou okolo třiceti metrů čtverečních,“ upřesnil Čestmír Bouda.

Ve své snaze podporovat mladé lidi a jejich rodiny zůstává prozatím Hradiště osamoceno.

V Nivnici se o startovacích bytech uvažovalo, v Uherském Brodě se rozhodli pro podporu seniorů či o vybudování sociálních bytů.