Starostu o povolení hodů musela požádat bývalá stárka

Jankovice – Hody s právem patří už šestnáct let ke koloritu Jankovic, vesnice na úpatí Chřibů. V sobotu odpoledne ale nebyli jejich nejdůležitějšími účastníky stárci, kteří by byli vůdci chasy a převzali by symbolické i faktické právo vést mládež v krojích, ale mezi krojovanými šohaji se nenašel ani jeden, který by starostu obce požádal o povolení hodů.

A tak se letošní jankovické hody staly tak trochu raritou. O povolení hodů musela starostu Jakuba Hrubého požádat jankovická stárka z roku 2009 Michaela Remešová, vystudovaná právnička, nyní advokátní koncipientka připravující se na advokátní zkoušky. „Aby starosta krojované chase povolení ke konání hodového svátku dal, o to jsem ho přišla požádat s krojovanou chasou. Přijela jsem z Prahy, kde žiji a pracuji, ale v Jankovicích mám trvalé bydliště," svěřila se někdejší jankovická stárka, která před sedmi lety kralovala hodové chase s Michalem Šilcem. Starostovi svatosvatě slíbila, že se chasa bude slušně chovat při taneční zábavě v Březičkách, ale i při návratu domů z ní nad ránem. „Toť povinnost naša, za mým slovem stojí celá jankovická chasa. Na muziku vás teď zveme před celú dědinú, dokažte, pane starosto, že hody s právem u nás dožijú," recitovala před radnicí Michaela. Neodpustila si poznámku, že chasa jí doslova uprosila, aby starostu o povolení hodů požádala. „Protože jsem zvyklá mluvit, nebyl to pro mě problém požádat o povolení hodů, ale také si je ještě jednou v Jankovicích užít," utrousila ochotně Michaela. Naznačila, že sehnat v Jankovicích stárky je ob rok trochu problém. Jedna generace mládeže už stárkování odrůstá, ta mladší ještě není na tuto funkci připravena. „Ale snad příští rok bude stárkovská krize v obci zažehnána a stárci se seženou," pohrávala si s myšlenkou bývalá jankovická stárka. Občané, kteří se sešli u obecního úřadu, aby byli při žádání chasy o povolení hodů, prožívali letošní slavnost s řadou připomínek. „Máme u nás kostel zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté. Ta měla svátek v pondělí 15. srpna. Hody se u nás v minulých letech konaly u příležitosti tohoto svátku. Letos je všechno jinak, minulý týden byla pouť, hody jsou až dnes. Proč?" rozčilovali se dva Jankované a souhlasně jim přikyvovali další. Od vzniku hodů bylo v obci tradicí, že starosta s místostarostou prošli po povolení hodů od radnice špalírem krojovaných k památníku padlých a položili u něj kytici květů. „Letos nic. Tradice by se měly dodržovat a ne je ignorovat. To není dobrý příklad mladé generaci," rozhorlilo se několik občanů, odcházejících od obecního úřadu v Jankovicích.

Autor: Zdeněk Skalička