S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí spoluobčané?

V této covidové době bylo stížností rozhodně více než za normálního stavu. Média lidi hodně ovlivňovala, každý se ztrácel v opatřeních co se smí a nesmí a každému vadilo něco jiného. Dostávaly se ke mně stížnosti, které bych už nazval spíše udáváním, a to především na své sousedy, kteří podle dotyčných porušovali pravidla a vládní nařízení. Já osobně jsem v tom zastával pozici takového mediátora a snažil se tyto spory spíše uklidňovat a srovnávat. Všichni tady žijeme společně v jedné obci, vycházíme spolu denně a myslím si, že nemá cenu si dělat rozbroje mezi sousedy kvůli něčemu takovému. Teď v současné době už je v obci spíše klid. Sem tam někomu vadí pobíhající pes po vesnici nebo zpívající soused po 22 hodině u táboráku. Nějaké zásadní stížnosti jsem nezaznamenal.

Jakou největší zapeklitost jste ve své funkci musel řešit?

Co se týče té největší zapeklitosti, kterou jsem zatím musel řešit, tak to byla rozhodně příprava na realizaci nových inženýrských sítích v části Záhumní. Jednalo se o lokality, které byly určeny k výstavbě a kde v podstatě nebylo nic víc než jen pole a obecní pozemky. Chtěli jsme především, aby měli občané v těchto částech ten samý servis jako ti ve zbytku obce. To znamená přípojku elektřiny, vody a kanalizace v první fázi a v druhé pak silnice, chodník, veřejné osvětlení a rozhlas. Z pohledu starosty pak na tom nejhorší bylo právě jednání s majiteli těchto pozemků ohledně budoucího odkupu částí parcel, aby se zde tato infrastruktura mohla vybudovat. Jednání s některými bylo opravdu složité a součástí byla i dlouhá vyčerpávající diskuze na obecním úřadě. Naštěstí je to už snad na dobré cestě a projekt stále pokračuje.

Koronavirová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život v Pašovicích?

Když to vezmu z pohledu starosty obce, tak mně osobně vadilo to, že s námi absolutně nespolupracovala vláda. Jediná zpráva, která nám přišla do datové schránky, byla na začátku pandemie v březnu 2020 a od té doby s námi vládní instituce vůbec nespolupracovaly a o ničem nás neinformovaly. Bralo mi to hodně osobního času z toho důvodu, že jsem po nocích sledoval zasedání vlády a tiskové konference, abych poté vyhodnocoval, jaké opatření nás čekají. Pak se to trochu zlepšilo, když jsme začali dostávat zprávy alespoň z krajského úřadu. Taky byl velký problém v tom, když vláda nařídila nosit ochranné prostředky, které nebyly dostupné. Velká pochvala v té době patřila rozhodně místním ženám, které šily roušky, nosily je na obecní úřad a já je poté roznášel osamělým seniorům. Osobně si myslím, že na to, jaký má vláda úřednický aparát, v dnešní době opravdu není problém si udělat seznam obcí a jedním kliknutím jim usnesení rozeslat. Z ekonomického hlediska jsme na zastupitelstvu v době pandemie schvalovali především odpuštění nájmů podnikatelům.

Jaké společenské složky v Pašovicích působí a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě obce?

Spousta spolků a klubů, které v naší obci máme, je spojena s vedlejší vesnicí Prakšice, jelikož mají naše obce k sobě hodně blízko jak vzdáleností, tak historicky. Největším ze spolků je určitě rybníkářství Holomňa, který má dohromady kolem sto členů. Dále fotbalový klub TJ Sokol, folklorní soubor Holomňa nebo Letecko modelářský klub.

Z těch samostatných společenských složek v obci působí hlavně Sbor dobrovolných hasičů. Také zde funguje Klub aktivních seniorek, spolek myslivců, taneční skupina Country mix a fotbalový klub Staří páni, kteří sice klasické zápasy nehrají, ale aktivní jsou stále. Právě díky všem jmenovaným si myslím, že se společenský život v naší obci drží na velice dobré úrovni.

Jste zároveň starostou obce a baskytaristou ve vaší kapele Scarlet Rose. Jak se vám daří tyhle dvě funkce kombinovat?

Jsou to dvě úplně odlišné věci. Při starostování musím samozřejmě vypnout a zapomenout na to, že jsem muzikant a bohém, jelikož mám na starost spoustu důležitých a závažných věcí. Snažím se práci pro obec dělat opravdu na plno. Lehce však dokážu přepnout a užít si i ten svůj koníček a pobavit se, ale pak hned být zase starostou na plný úvazek. Při takové pozici to ani nejde brát na lehkou váhu.

Autor: Aneta Luksová