ROZHOVOR/ V rozhovoru pro čtenáře Deníku se starostka Buchlovic Pavla Večeřová vyjádřila k pandemii, pamětihodnostem městyse, ke Smraďavce či k rockovému festivalu Buchlovské léto, který každoročně hostí tamní amfiteátr zámecké zahrady.

Starostka Buchlovic Pavla Večeřová | Foto: archiv Pavly Večeřové

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?

U nás se situace zkomplikovala ještě před nástupem Covidu na scénu. Potýkali jsme se v této těžké situaci navíc s aktuálně opuštěnou ordinací praktického lékaře. Spousta našich občanů zůstala v této náročné době bez obvodního lékaře, což mě velmi trápilo. Celý ten rok, který, řekla bych, byl (a ještě stále je) ve znamení očekávání – zda se situace zlepší, co se změní, kdy to poleví…, a to se intenzívně promítá do psychiky nás všech. Jsme neustále v napětí. Odreagování se např. při společenských akcích a různých setkáváních, kterých byla v Buchlovicích vždy hojnost, nám všem velmi chybí. Těch poznatků je velmi mnoho, ale ztráta vnitřní pohody a klidu je poznat asi nejvíc.