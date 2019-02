Polešovice – Zatímco mezi 13. a 14. hodinou vrcholily v Polešovicích volby do zastupitelstva Zlínského kraje, na tamním Městečku se scházeli hlavní aktéři slováckých hodů s právem v krojích. Byli to šohaji a děvčice, členové hodové chasy, děti, lajblisté, ale také lidé v civilu, kterým vyhrávala dechová hudba Straňanka ze Strání.

Někteří Polešovjané, v civilu nebo v kroji, ctíc ještě splnit svou občanskou povinnost, zamířili do druhého nadzemního podlaží, aby ve volební místnosti vložili do úřední obálky hlasovací lístek a vhodili jej do volební schránky.

„Protože budu s ženským pěveckým sborem Drmolice z Polešovic účinkovat ve sportovním areálu v hodovém programu, přišla jsem volit v kroji. K volební schránce mě doprovodil manžel, nikoliv v kroji, ale v civilu," řekla s pousmáním Jana Vaďurová. U volební urny v kroji zachytil objektiv redaktora Slováckého deníku také polešovického starostu Michala Zapletala s rodinou. Jen několik minut před 14. hodinou dorazili v civilním oděvu k volbám Jitka a Bronislav Gabrielovi se svými nezletilými syny.