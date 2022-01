„Hodně lidí je zpoplatněním zaskočeno, včetně mě, nemaje drobné a parkomat bere právě jenom drobné mince,“ informoval Deník uherskobrodský senátor Patrik Kunčar.

Jeho slova doplnil staroměstský starosta Kamil Psotka.

„Zatím je možno platit jen mincemi a kolem poloviny února bude doplněno o možnost platit kartou. Dodavateli se zpozdila dodávka čipů na platební terminály. S městskou policií jsme dohodnuti, že zatím bude shovívavější a bude se snažit lidi spíše upozorňovat v případě nezaplacení,“ upřesnil starosta.

Lidé diskutují o dopravě

Rozsáhlá diskuse na téma možností dopravy na staroměstské vlakové nádraží se rozvinula na facebookovém portálu Co mě štve i těší ve Starém Městě.

„Podívejte na spojení ze Salaše, Velehradu, Modré k vlaku. První autobus dne přijíždí do staroměstské železniční stanice v 5:47, Druhý v 7:30. Třetí v 9:27. To na dojíždění skutečně není. Já dokážu pochopit, když se města snaží dostat auta ze svých center, nelíbí se mi, ale mám pochopení pro zavádění rezidentního parkování v přetížených městských zónách. Ale vyhánět auta od nádraží na absolutní periferii města - navíc vyhánění aut těch lidí, kteří mají alespoň částečně snahu využít hromadnou dopravu. To je úplně postavené na hlavu,“ rozčiluje se debatující podepsaný jako Vítek Uhde.

Podle někdejšího prvního muže Starého Města a současného senátora Josefa Bazaly je to tak, že hromadná doprava nedokáže obsloužit všechny cestující a vždy bude existovat skupina, která bude využívat vlastní prostředek.

„Pokud si vyberete vlastní dopravní prostředek, ušetříte spoustu času, ale také vás to bude i něco stát, to je na tom celé. Staré Město zajistilo dostatek míst na parkování, stálo ho to nemalé finanční prostředky a bylo by špatným hospodářem, aby parkovací místa nechalo bez poplatku. Je jen a jen na cestujících, jaký dopravní prostředek zvolí,“ reagoval Josef Bazala.

Staré Město kolem 10. prosince 2021 nechalo nainstalovat u vlakového nádraží tři automaty a umístilo na ně ceduli, že bude parkoviště zpoplatněno od 1. ledna 2022.

Parkovné jde na vynaložené náklady

„Ke zpoplatnění jsme přikročili z důvodu, že plochu u nádraží si pronajímáme od Českých drah za zhruba 170 tisíc korun ročně a museli jsme ji ještě upravit na parkování a takto děláme servis širokému dalekému okolí. Bohužel mně připadá zvláštní, že České dráhy nemají samy zájem na tom, aby v jejich okolí byl dostatek parkovacích míst a místo nějakého vzájemného konsenzu nese finanční náklady se zajištěním parkování město. Proto vynaložené náklady sanujeme zpoplatněním parkování. A zároveň tam takto organizujeme parkování, že není parkovací plocha používána jako místo, kde si někdo dlouhodobě odstaví automobil. Měli jsme zkušenosti, že tam některá auta stála týdny,“ uvedl Kamil Psotka na vysvětlenou.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrdil, že parkovací místa kolem výpravní budovy železniční stanice ve Starém Městě a v jejím blízkém okolí vybudovala tamní radnice na své náklady bez účasti Českých drah. Budoucí spolupráci v této záležitosti však neodmítl.

„České dráhy parkoviště obecně nezřizují, ale spolupracují s místními samosprávami, které tyto projekty zajišťují buď na pronajatém nebo odkoupeném pozemku naší společnosti. Podobně chceme spolupracovat s radnicí ve Starém Městě,“ sdělil Petr Šťáhlavský na dotaz Deníku.

Společnost České dráhy podle něj ale nabízí ve Starém Městě svým zákazníkům až 15 parkovacích míst na svém pozemku v rámci služby ČD Parking.

„Místo na zaparkování v rámci ČD Parking ve Starém Městě je třeba rezervovat přes e-shop ČD a jeho využití na jeden den není zpoplatněno, na dva dny je zpoplatněno částkou 20 korun,“ upřesnil Petr Šťáhlavský.