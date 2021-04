ROZHOVOR/ Pětačtyřicetiletý starosta Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda je v čele obce už sedmým rokem, tedy druhé volební období a v rozhovoru čtenářům Slováckého deníku prozradil nejen to, jak v jeho obci lidé přežívají dobu covidovou, ale také s jakými stížnostmi spoluobčané klepou na jeho dveře, nebo proč je uzavřená rozhledna nad vesnicí.

Starosta Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Muzeum v Bystřici pod Lopeníkem je jednou z pozoruhodností vaší vesnice. Čím by mohlo být zajímavé pro návštěvníky obce odjinud a máte v plánu jeho rozšiřování?

Myslím, že muzeum je schopno na spoustě fotografických a jiných materiálů představit život v naší obci v dřívějších dobách. Jednou z hlavních priorit muzea je představovat historii a život našich předků prostřednictvím kulturních akcí, kde je možno si původní zvyky, jídla, nástroje apod. osobně vyzkoušet. Rádi také zapojujeme do našich aktivit naše nejmenší tj. děti základní a mateřské školy jak naší, tak z okolních obcí. Co se týká rozšiřovaní, zatím nám stačí rozsahově stávající areál, ve kterém je mimo vlastního objektu rodinného domu č.p. 77 také stodola a zahrada. Oba objekty včetně zahrady jsou aktivně využívány a naší snahou je spíše postupně objekty a plochy revitalizovat tak, aby co nejlépe navozovaly atmosféru minulých časů.