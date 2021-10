Po skončení studia zamířily jeho kroky do Dopravních staveb Uherské Hradiště, pak do staroměstské stavební společnosti Látal. Než byl před 11 lety zvolen starostou Traplic, pracoval ve stavební akciové společnosti Drivestone Praha.

Jaké jsou vaše koníčky. Který z nich, jak se říká, přerostl v koně?

Mám hodně koníčků. Cyklistiku, lyžování, turistiku, literaturu o historii, přírodu, historickou architekturu a pasivně rockovou hudbu. Nejvíce času asi věnuji cyklistice – horské kolo, gravel – s tím souvisí i ta příroda a lokální památky, jezdím jak pro sport, tak i pro poznání různých lokalit v Česku.

V naší vlasti, ale určitě i v Traplicích jsme na venkovních akcích sundali z úst roušky. S přicházejícím létem virus přirozeně zeslábl. Mají lidé ve vaší obci obavy, že se v podzimních dnech covid v nějaké mutaci vrátí?

Určité obavy jistě mají, ale většinou berou občané nadcházející období poměrně optimisticky, hlavně v souvislosti s rozšířením očkování. Někteří lidé ale očkování stále z různých důvodů odmítají.

Naučila se většina občanů Traplic brát covidové nebezpečí vážně a nosit respirátory tam, kde to bylo nařízené a nutné?

Ano, naši občané byli v tomto směru velmi disciplinovaní. Jak se u vás v Traplicích v současné době máte?Myslím, že nyní se máme docela dobře. Děti ještě před koncem školního roku začaly chodit do školy, lidé se začali více setkávat. Tím pádem se celková nálada zlepšila, ale samozřejmě to má souvislost i s počasím a létem. Nějaké fatální události například v souvislosti s počasím se nám zatím vyhýbají.

Co čeká letos Traplice v budovatelské činnosti?

Budete si muset vzít půjčku od banky, pokud půjde o větší investiční akci, nebo máte našetřeny peníze či přislíbeny dotace?Letos dokončujeme čtyři významné akce. Cyklostezku, kanalizaci, chodník a dům s malometrážními byty. Na všechny akce se nám podařilo získat dotace. U domu pro bydlení seniorů spolufinancujeme podíl obce z bankovního úvěru, zbytek z našetřených finančních prostředků.

Jak hodnotíte poslední volební období, co se v něm podařilo v obci vybudovat?

Poslední volební období hodnotím velice kladně z hlediska realizací několika investičních akcí. Zhodnotili jsme několikaleté úsilí o získání potřebných povolení a také finančních prostředků, i když ze začátku se zdálo, že některé projekty budou pro nás nedosažitelné. Škoda, že poslední období bylo narušeno covidovou epidemií, takže se nepodařilo realizovat většinu plánovaných společensko-kulturních akcí, což je pro komunitu v naší obci velmi nešťastná zkušenost, ale to asi i všude jinde.

Co se vám doposud dosáhnout nedaří?

Úplně se nedaří najít využití pro budovu bývalého kulturního domu, a tím i zhotovení projektu. Jinak nás celkově omezuje nedostatek finančních prostředků, což ale vyplývá z menší velikosti naší obce, čítající nyní 1170 obyvatel, která má na starosti například základní devítiletou školu se školkou, zdravotní středisko a podobně.

S jakým rozpočtem hospodařila obec vloni, s jakým to bude letos?

Loni to bylo 30 milionů korun včetně dotací, letos by to mělo být kolem 40 milionů.Na starostu se spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. O jakou nejčastěji jde? Ale s jakými stížnostmi za vámi lidé přicházejí?Stížnosti se většinou týkají sousedských vztahů, rušení nočního klidu, kupříkladu v souvislosti s provozem hospody. Rady ve většině případů souvisí s narovnáním majetkoprávních vztahů u vlastnictví pozemků a budov a se stavební činností.

Co byste chtěli v tomto volebním období v obci a pro občany ještě udělat?

Vzhledem k hektické výstavbě v minulém a letošním roce nám už nezbývá moc sil. Plánujeme projekt Revitalizace centra obce. Chtěli bychom se pokusit získat finanční prostředky na rekonstrukci a přestavbu budovy bývalého obecního úřadu (MNV) a pošty. Rádi bychom se přiblížili aspoň projekčně k projektu nového sběrného dvora v areálu bývalého zemědělského družstva. Projektovat budeme další stoky kanalizace a opravy místních komunikací.