V čem v Bojkovicích napáchala covidová epidemie největší škody? Zanikly kvůli tomu některé podniky či živnosti u vás? Došlo ke dlouhodobému zavření některých restaurací? Přestaly dlouhodobě fungovat některé ze spolků?

Určitě je znát, stejně jako v jiných městech odliv zákazníků restaurací, které již dlouho zažívají těžké období a doufám, že to vše ustojí. Do současnosti to ustály, všechny provozy fungují, stejně jako spolky a firmy. Ve firemním sektoru došlo „pouze k přeskupení sil“. Největší škody, ale napáchal covid v myšlení lidí a k přístupu ke společnosti a jejich chování. Společnost se stává více souborem izolovaných jedinců, kteří musí stále s něčím bojovat a vyžívat se v polopravdách a lžích. To platí i dnes ve vztahu, co se děje na východ od nás.

Jaké společenské složky v Bojkovicích působí, a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě města?

Bojkovice jsou historicky bohaté na spolkovou činnost. Ve městě působí více než 40 spolků, které více či méně organizují společenské akce ve městě. Nerad bych na někoho zapomněl, ale k těm nejvíce viditelným patří, hasiči (SDH), fotbalisté (SKSV), sportovci (TJ) a klub Maják.

Jakým zájmům a zálibám se věnujete, který sport máte v oblibě jako fanda a čím se v dobách necovidových nejraději ve volném čase baví obyvatelé Bojkovic?

Dlouhá léta jsem hrál aktivně kuželky. Před deseti lety jsem však aktivní hraní ukončil, ale čím dál tím častěji se přistihnu při myšlence se k této pohybové aktivitě vrátit. Mám rád cestování a objevování nových zákoutí v ČR i za hranicemi, a teď i na kole.

V TV se podívám prakticky na jakýkoliv sport se zastoupením našich reprezentantů, kde již „o něco jde“. Obyvatelé Bojkovic mají mnoho příležitostí návštěvy sportovních utkání, ale myslím, že se nemýlím když řeknu, že se všichni těší na kulturní akce na našem Tillichově náměstí.