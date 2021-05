ROZHOVOR/ Od ledna 2014 je členem hnutí ANO. Jako lídr kandidátky se stal na podzim téhož roku zastupitelem Rožnova pod Radhoštěm a 18. listopadu byl zvolený starostou města. O čtyři roky později mandát obhájil. Po krajských volbách v roce 2020 těsně zvítězil a získal křeslo hejtmana Zlínského kraje. Radim Holiš v rozhovoru pro Deník o rozvoji Rožnova i o tom, jak se dá řídit velké město a zároveň vést celý kraj.

Starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš. | Foto: archiv starosty

Je to přesně šest a půl roku, co jste se stal starostou Rožnova pod Radhoštěm. Co se radnici v čele s Vámi za tu dobu povedlo, co se naopak nesetkalo s úspěchem, či se stalo terčem kritiky Rožnovanů?

Během mého působení ve funkci starosty Rožnova jsme prožili totální přestavbu hlavní dopravní tepny, která vede městem. Od příjezdu do Rožnova, který vzal hodně energie a času až po opravu nábřeží Dukelských hrdinů. Před těmi šesti a půl lety jsme přišli do Rožnova, kde byla rozkopaná Čistá řeka Bečva II (projekt výstavby vodohospodářské infrastruktury – pozn. redakce), kdy nám chybělo čtrnáct milionů do cest. To se všechno podařilo vyřešit. Po asi dvaceti letech jsme se dohodli na vodovodu Horní Paseky, jehož výstavba zhruba za 140 milionů se má letos soutěžit. Dohodli jsme se asi po třiceti letech se všemi majiteli pozemků, které souvisí se stavbami chodníků do části Tylovice, kde už je vyřešené i stavební povolení. Rozběhla se řada projektů, architektonických soutěží, územních studií. To jsou věci, které Rožnov nedělal a už dělá. A co se nepodařilo? Čekal jsem, že už budeme dál v hlavních a zásadních investičních projektech města. To se zatím nepovedlo. Možná jsem netrpělivý, je fakt, že neustále se objevují překážky, jako u kulturního centra nebo u knihovny. Ale tak to prostě je, není to jednoduché.