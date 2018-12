Staroměstské náměstí Velké Moravy bylo plné jarmareční pohody

Třicet let - doba krátká nebo dlouhá? Třicet let nedakonického mužského pěveckého sboru - co se podařilo? Mikulášské zpívání – co k jeho pořádání mužský sbor před 17 lety přivedlo. Několik otázek, spousta odpovědí, která zazněla v tříhodinovém Mikulášském zpívání, které v sobotu znělo kulturním stánkem v Nedakonicích.