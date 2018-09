Staroměšťanům chybí park, chtějí jej místo Cyrilometodějského centra

Sérii nesouhlasných reakcí vzbudila zpráva o tom, že na nově vznikajícím náměstí Velké Moravy ve Starém Městě přibude další instituce. Konkrétně se jedná o plánovanou stavbu Cyrilometodějského centra. Lidé namítají, že by na místě mohl být vybudován spíše veřejný park.

„Starému Městu chybí park nebo lesopark. Místo, kam se dá jít, když jsou vedra. Myslím si, že bez této stavby se obyvatelé obejdou,“ vyjádřila svůj názor účastnice jedné z diskuzí na Facebooku podepsaná jako Kateřina Nohová.

Názor, že město potřebuje zeleň, nikoliv beton, sdílí i další diskutující.

„V době, kdy bychom měli chránit sebemenší kousek zeleně a sadit stromy, stromy a zase stromy postavíme další betonovou zbytečnost a udusíme a zničíme volnou půdu,“ ohradila se osoba prezentovaná v debatě jako Vlaďka Čumíčková.

„Souhlasím s tím, že to chce zeleň, když chci jít někam do přírody s kočárkem, velice není kam. Na náměstí by byl rozhodně lepší park,“ přidala se obyvatelka Starého Města Jitka Machálková.

Tamní radnice se však brání tím, že na náměstí Velké Moravy zelené plochy jsou.

„V souvislosti s architektonickým řešením veřejných prostranství kolem Kostela Sv. Ducha vznikly poměrně významné zelené plochy, kde se neustále doplňuje nová zeleň se stromy a připravují se i trvalkové záhony,“ sdělil Květoslav Fryšták z odboru správy majetku a životního prostředí ve Starém Městě.

Raději parkování než zeleň

Pokud by měl místo Cyrilometodějského centra vzniknout park, byl by podle starosty města velmi drahý.

„Všechny plochy, které jsou na náměstí nyní volné, muselo město za nemalé finanční prostředky vykoupit od vlastníků, aby mohlo náměstí vybudovat,“ vysvětlil Josef Bazala.

Dodal, že staroměstská radnice se snaží neustále pořizovat novou výsadbu rostlin, často je však při rekonstrukci ulic nuceno dát přednost betonu před rostlinstvem.

„Ve městě přibývá osobních vozidel. A protože ulice nejsou nafukovací a auty jezdí i diskutující na sociálních sítích, zvítězí budování nových parkovacích míst na úkor zeleně,“ odvětil starosta.

To potvrzuje i Květoslav Fryšták, podle něhož právě z tohoto důvodu ubyla zeleň například v ulici Karolíny Světlé.

Místo pro parky?

Jinak ploch s veřejnou zelení podle něj v posledním desetiletí mírně přibylo, na samostatný park však není prostor.

„Při pohledu na letecký snímek města je patrné, že uvnitř města se pro nový park místo nenajde,“ přiznává Květoslav Fryšták.

Možnosti se však nacházejí v okrajových částech města.

„Jeden takový projekt se bude v brzké době realizovat na Staroměstských loukách, další potenciální plochou je prostor v areálu a kolem areálu bývalé drůbežárny pod Vyhlídkou,“ uzavírá Fryšták.



Autorka: Jana Blahošová