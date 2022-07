„Mám moc rád krajinu kolem Starého Města,“ říká Slavík, který si zároveň cení i historického kontextu města, jež vnímá jako pokračovatele Veligradu a centra Velké Moravy.

„Kromě procházek rádi s manželkou navštěvujeme kulturní akce, a to jak ve Starém Městě, v Uherském Hradišti, tak i ve Zlíně,“ dodává František Slavík.

Již v mládí si zamiloval sport. Ještě před nástupem na Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti chodil pravidelně na večerní hokejové zápasy na Širůchu.

„Ve Starém Městě vznikalo velké množství sportovních oddílů, a tak si stačilo jen některý z nich vybrat. Naše generace měla kolem sebe hodně sportovních vzorů a hodně možností, jak se zapojit do některého oddílu,“ vzpomíná František Slavík.

Kromě hokeje se věnoval i fotbalu a volejbalu. Do míče kopal ve staroměstské Jiskře od mladších žáků do dorostu. Jak v hokeji, tak i ve fotbale hrál na stejné pozici, a to jako obránce.

Poté, co pověsil kopačky na hřebík, podlehl kouzlu volejbalu. Ten hrál aktivně v kategorii dorostu a mužů. Během povinné základní vojenské služby sportoval ve Znojmě. Hokeji se věnoval nejdéle, a to od školních let až do začátku své politické kariéry.

Do politiky spadl bez příprav hned po listopadu roku 1989. I přesto, že k ní nikdy netíhl a nestanovil si ji jako hlavní životní cíl, dokázal se prosadit a provést řadu pozitivních kroků. Po změně režimu například využil společně s nedalekými Kunovicemi svobodu k osamostatnění od Uherského Hradiště.

„Tento krok považuji za velké plus nejen pro spoluobčany, ale také pro zlepšení celkového stavu Starého Města,“ dodává František Slavík.

K dalším jeho zásluhám lze zařadit navázání kontaktů se zahraničními městy. Konkrétně jde o vznik partnerství s německým Tönisvorstem a francouzským Sées. Spojení mezi zmiňovanými městy a Starým Městem neustále funguje a umožňuje tak vzájemné poznávání obyvatel ze všech tří koutů Evropy.

Po starostování se stal zastupitelem Zlínského kraje, a posléze i jeho hejtmanem. Post krajského zastupitele František Slavík obhájil po čtyřech letech ještě jednou. Po následujícím volebním období se rozhodl z politiky odejít.

„Opoziční smlouva se vetřela i do regionální politiky a já jsem zjistil, že k získání a udržení postů je pro některé lidi možné udělat cokoliv,“ prozrazuje někdejší hejtman.

Zároveň dodává, že své politické působení ukončil v pravý čas.

Autor: Patricie Macelová