Popovice /ROZHOVOR/ – Po roce se opět v Popovicích dočkají slováckých hodů s právem. Jejich pořadatelem bude pětileté sdružení pro obnovu tradic (SPOT) Slunéčko, jemuž Popovičtí neřeknou dnes jinak než „Spoťáci“. Jim kraluje Kristýna Tomalová, která promluvila nejen o blížících se hodech, ale i o činnosti Slunéčka.

Kristýna Tomalová | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Hody nejsou pouze záležitostí jednoho víkendu. Už týden před nimi pořádáte předhodovou zábavu.

Ano. Z organizačních důvodů je to tak lepší, protože předhodový týden chceme prožít ve slavnostním nádechu. Předhodová zábava začne v kulturním domě ve 20 hodin. K tanci a poslechu bude vyhrávat kapela ZZ Bar. V pátek před hody, které se budou konat 1. a 2. října v duchu názvu Tancem a pěsničkú – života cestičkú, je chasa spontánně zapálí.

Letos budou vládnout popovickým hodům mladší i starší stárci. Bylo je třeba ke stárkování přemlouvat?

Letos se podařila téměř nevídaná věc. Po třech letech budeme mít mladší i starší stárky! K tomu je potřeba poznamenat, že mladší stárci, tedy Adéla Hoferková a Tomáš Lyko, dodrželi své slovo z loňských hodů a stárkování na sebe vzali. Často se stává, že po skončení hodů byste budoucích stárků v řadách chasy napočítali třeba deset, ale za rok už je jich jako šafránu. Nesmím ale zapomenout na letošní starší stárky. Rolí se zhostízhostí Petra Nováková a Jakub Tomala.

Petra je dcerou starostky a je velmi aktivní ve SPOTU a Jakub je zase známý jako vynikající verbíř. Oba jsou tedy zárukou, že se stárkovských funkcí zhostí na výbornou.

To zajisté. Já osobně se letos těším na dvě věci. Jak starostka Jitka Nováková bude přebíhat po předání své dcery stárkovi z domu na obecní úřad. Naštěstí to má z kopce. Jsem i velice zvědavá, jak bude Jakub Tomala verbovat při hodech celou dědinou. A nebude sám. Stárky bude doprovázet průvod dalších 24 krojovaných párů. Doufám, že se ještě přidají další. Určitě to budou děti z Popovjánku, které nám loni tak hezky zachránily nedostatek mladších stárků.

Kdy hody vypuknou a které muziky budou chasu doprovázet a hrát při hodové veselici?

Průvod začne v sobotu 1. října ve 13 hodin u horního kříže. Hrát v něm bude dechovka Hradčovjanka a cimbálová muzika Mladí Burčáci. Ti budou hrát i od 16 hodin u radnice při posezení u burčáku. Obě hudby budou hrát večer od 20 hodin v kulturním domě při zábavě, v jejímž průběhu se představí chasa hodovým pásmem. V neděli v 10.30 bude v místním kostele mše svatá a ve 13.30 vyrazí chasa za doprovodu Hradčovjanky na obchůzku vesnicí.

Na co se mohou těšit návštěvníci sobotní hodové veselice?

Na výborně zpracované i zatancované hodové pásmo, které jako už tradičně připravila starostka obce Jitka Nováková a 18 párů hodové chasy. Několikrát týdně ničí svá zubožená těla při zkouškách na kulturáku a těší se, že se na ně přijde podívat co nejvíce lidí. Musím poznamenat, že na hodové zábavě bude letos fungovat z loňského roku ověřený systém místenek. Věřím, že ten hodový víkend bude nejen plný radosti a veselí, ale také sentimentu, kdy i ti starší zavzpomínají, jak oni sami kdysi hrdě nesli dědinou hodové právo.

Slunéčko není jenom organizátorem hodů, ale celé řady dalších akcí…

Počátkem roku jsme uspořádali krojový ples, který zahájilo Moravskou besedou 40 tanečníků tří generací. Plesu se zúčastnilo 180 krojovaných. Z dalších akcí to byla fašanková obchůzka, velikonoční zábava, jarmark řemesel, dožínky a muzikantský víceboj. Připravujeme soutěž Zpívá celá dědina a spolupodílet se budeme na Noci s Andersenem, pohádkovém lese a mikulášském karnevalu. Dále náš čeká mikulášská nadílka a vánoční zpívání. Je toho mnoho.