Roli starší stárky na sebe vzala devatenáctiletá Magdalena, studentka 1. ročníku oboru ruský jazyk na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, úlohy mladší stárky se zhostila dvaadvacetiletá Štěpánka, studentka 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která ve středu po hodech oslaví stejně jako její mladší stárek 23 let.

Před jednadvaceti lety kralovaly hodům se svými stárky jejich sestřenice Pavla Večeřová a Petra Kropáčová, tenkrát Dvořanovy.

Proč šla o víkendových hodech sestra Magdaleny Dvořanové, Štěpánka, v roli starší stárky?

„Byla to společná dohoda nás všech. Stárek mojí mladší sestry Magdaleny, je věkem starší a v chase je služebně déle než můj mladší stárek, se kterým jsme si už jako malí slíbili, že spolu jednou budeme stárkovat. Takže prohodit se v páru nepřipadalo v úvahu,“ vysvětluje Štěpánka a dodává, že stárkovat sice chtěli už rok nazpět, ale Buchlovice jsou z těch šťastných obcí, kde je o stárkování stále ještě zájem, takže si museli počkat na volný termín.

„Navíc Magdalenka stále neměla vhodného stárkovacího adepta a za tu dobu měla čas dohodnout se s naším sousedem, dobrým kamarádem a současným starším stárkem Rendou. Doplnila tak volné místo v naší stárkovské čtveřici o zbývající a skvěle zapadající článek,“ objasňuje mladší buchlovická stárka.

Navíc upřesňuje, že všichni jsou až na Magdalenku zadaní jinde.

„Pokud se by našel nějaký odvážný šohaj, co ji na zábavě požádá o tanec, určitě jej neodmítne. Kdyby potřeboval čas, tak má šanci i na veřejných dozvucích 16. listopadu v hale buchlovické Cihelny,“ říká s pousmáním Štěpánka.

S Jendou Geržou šla o martinských hodech v chase poosmé, starší stárek René byl její součástí podeváté a starší stárka Magdalena popáté.

A co na to řekli rodiče buchlovických stárek, když jim ony řekly, že budou letos stárkovat?

„Tatínek to se dvěma dcerami nemá úplně jednoduché, spíš jsme mu to oznámily. Následně jsme to s oběma rodiči důkladně probraly a stárkování nám oba povolili. Maminka je břestecká patriotka, takže ji asi malinko mrzí, že nestrojí stárky v rodném Břestku, ale přijala to za své. Jako cenu útěchy může brát to, že můj mladší stárek, ač je srdcem v Buchlovicích, je z Břestku,“ vysvětluje Štěpánka.

Oba stárkovské páry touto cestou rodičům děkují.

„Stárkování je úžasná pocta. Ale je to také spousta starostí a zařizování. Naši, tedy Dvořanovi, ale i Geržovi a Krystýnkovi opravdu stáli za námi a neskutečně nám pomáhali. Vážíme si toho a děkujeme vám, rodičové,“ vysekne rodičům poklonu za stárky ta nejmladší, Štěpánka Dvořanová.